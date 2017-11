Renate Gubbio/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Renate Gubbio: streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la dodicesima giornata del girone B di Serie C

05 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Renate Gubbio, Serie C girone B (Foto LaPresse)

Renate Gubbio viene diretta dal signor Fabio Schirru della sezione di Nichelino; alle ore 14:30 di domenica 5 novembre questa partita è valida per il girone B della Serie C 2017-2018, arrivato alla dodicesima giornata. Davvero una bella favola fino ad ora quella del Renate, formazione allenata dal giovane Roberto Cevoli che dopo 10 partite giocate e 11 giornate di campionato detiene la seconda posizione del girone B di terza divisione. Il piccolo club della Brianza, per chi non ne fosse a conoscenza, è stato protagonista nel giro di 20 anni di una lenta ma progressiva scalata, che dalle serie minori l'ha portato a raggiungere prima la seconda divisione, poi con l'abolizione della stessa ad entrare nella terza divisione del calcio italiano.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Renate Gubbio non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

IL CONTESTO

Ora, dopo 3 anni in Lega Pro contraddistinti da un posizionamento sempre migliore (dal 15esimo posto della 14/15 fino al decimo della stagione 16/17), il club guidato da Cevoli punta logicamente ad un posto nei play-off, e nel farlo cercherà il miglior posizionamento possibile per non disputare la post-season da semplice comparsa. Fino ad ora i risultati sono stati brillanti, ed hanno premiato le Pantere con la vetta della classifica per diverse giornate; a questo punto, con il Padova passato momentaneamente in testa ed i 7 risultati utili di fila in campionato, i lombardi proveranno a riacciuffare il comando della classifica del girone piegando in casa il più modesto Gubbio.

La formazione allenata da Dino Pagliari, subentrato a Cornacchini alla sesta di campionato, ha recuperato posizioni dopo un avvio choc con il vecchio allenatore, ed ha sfruttato in maniera positiva l'avvento sulla panchina di una guida esperta come quella di Pagliari. La serie di risultati positivi inanellata da Pagliari (quattro di fila dal 1 ottobre) si è interrotta nella trasferta sul campo della Feralpisalò, in cui gli umbri sono stati battuti per 2-1, ma la ripresa della squadra è stata pronta e ha portato all'importante successo nello scontro diretto contro la Reggiana. I rosso-blù hanno ampiamente dimostrato di essersi ritrovati come gruppo e come organizzazione dall'arrivo di Pagliari, e continuando su questa strada l'obiettivo salvezza dovrebbe essere raggiunto senza troppi affanni, a meno di rovinose cadute e ribaltamenti di classifica.

PROBABILI FORMAZIONI RENATE GUBBIO

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il tecnico di casa Cevoli schiera un 4-3-3 con Di Gregorio in porta, Vannucci e Anghileri sugli esterni di difesa, Di Gennaro e Teso a formare la coppia di centrali. Per il centrocampo nessun dubbio per la conferma del numero 4 Pavan, mentre per le mezzali Antezza potrebbe rilevare Simonetti nella linea a 3 con Palma. In attacco il numero 9 Guido Gomez sarà supportato da Finocchio e Lunetta. Dall'altro lato Pagliari sceglie il solito 4-4-1-1 con Volpe in porta, La Porto e Kalombo terzini di difesa, Burzigotti e Dierna centrali. A centrocampo Giacomarro e Ricci saranno regolarmente in campo in zona centrale, lasciando a Cazzola e De Silvestro le corsie esterne. In avanti il numero 10 Daniele Casiraghi sarà alle spalle di Ettore Marchi. Entrambe le formazioni fanno ampio affidamento alle doti dei propri centravanti, autori entrambi di 4 gol in stagione; da Ettore Marchi, ex bomber della Pro Vercelli con cui ha segnato 17 gol nella Serie B 14/15, ci si aspettano ancora grandi cose a Gubbio.

QUOTE E PRONOSTICO

Vediamo quello che ci dice il dettaglio dell'agenzia di scommesse Snai, che ha fornito le quote per questa partita: il segno 1 per la vittoria del Renate vale 1,65, il segno X per il pareggio è quotato 3,35 mentre il segno 2 che identifica la vittoria del Gubbio vi permetterebbe di guadagnare 4,75 volte la cifra investita per questa partita.

