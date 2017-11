Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol live score: le partite in programma (12^ giornata)

05 novembre 2017 Silvana Palazzo

Risultati Serie A, classifica aggiornata (Foto: LaPresse)

La domenica della dodicesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018 offre diversi incroci interessanti che possono cambiare in maniera significativa la classifica prima della sosta per i playoff delle nazionali a cui partecipa anche l'Italia. Dopo gli anticipi di ieri, con Bologna-Crotone e il derby della Lanterna tra Genoa e Sampdoria, si comincia oggi con il lunch match di San Siro, dove si sfidano Inter e Torino. Una partita aperta a qualsiasi risultato, visto che nelle ultime sei sfide ci sono state due vittorie a testa e due pareggi. L'Inter, che è seconda in classifica con 29 punti a due sole lunghezze dal Napoli, è protagonista di un avvio di stagione da record. Lo stesso non si può dire del Torino, nono in classifica con 16 punti (gli stessi di Fiorentina e Milan). Ai numeri negativi di questo avvio di stagione si aggiungono quelli sui gol subiti: nelle ultime otto giornate ha sempre concesso reti, solo il Benevento ha una striscia peggiore.

RISULTATI SERIE A, GLI ANTICIPI

Bologna-Crotone (Risultato finale 2-3). Il Bologna sciupa clamorosamente i tre punti, perdendo in casa contro il Crotone con il risultato finale di 3-2 a favore della squadra ospite. I calabresi, dopo aver subito i padroni di casa per tutto il primo tempo, escono alla distanza, affidandosi a Trotta e soprattutto Budimir. L'attaccante bosniaco è indiavolato. Prima firma il momentaneo pareggio (1-1) del primo tempo, ristabilendo i conti dopo una punizione magistrale di Verdi, che si ripeterà sempre su calcio piazzato sul finire del primo tempo. La partita sembrava essere in discesa per la squadra di mister Donadoni, pronta a ripartire dopo gli ultimi risultati negativi conseguiti in campionato. Invece nella ripresa cambia tutto. Prima il Crotone pareggia i conti con la rete di Trotta, a segno su calcio di rigore al minuto 68. Trascorrono 120 secondi e Budimir trova il gol della sua doppietta personale ma soprattutto la rete che consegna tre punti d'oro alla sua squadra. Per il Crotone, seconda vittoria consecutiva dopo il successo di misura conseguito domenica scorsa all'Ezio Scida contro la Fiorentina (1-0 il risultato finale). Nell'arco di due partite, il Crotone colleziona 6 punti, gli stessi che aveva ottenuto nelle prime dieci partite. Con questa vittoria, la squadra di mister Nicola si porta momentaneamente al quattordicesimo posto, con 12 punti nelle prime dodici partite disputate. Caduta libera invece per il Bologna, che dopo l'ottimo avvio di stagione ora è ufficialmente in crisi. Gli emiliani hanno adesso soltanto 2 punti di vantaggio rispetto ai calabresi.

Genoa-Sampdoria (Risultato finale 0-2). Inarrestabile. La Sampdoria di mister Giampaolo vince ancora. Stavolta la vittima sacrifacile è il Genoa, in un derby ad alta tensione fra le due tifoserie. Per il Grifone l'ennesima chance sprecata di rilancio in classifica, ed ora le quotazioni di mister Juric vengono date in estrema discesa. Non un bel segnale per il tecnico che lo scorso anno condusse i suoi uomini alla salvezza. Samp che parte subito bene, galvanizzando i tifosi blucerchiati. I loro cori possono esplodere al minuto 24, quando Gaston Ramirez trova un'invenzione su assist di Duvan Zapata. Nel primo tempo è dominio blucerchiato. Nella ripresa timida reazione dei padroni di casa , ma è la squadra di Marco Giampaolo a fare la partita. Il bel gioco della formazione blucerchiata viene premiato al minuto 84, quando Fabio Quagliarella, ancora su assist di Duvan Zapata, segna la rete del definitivo 2-0. Con questa vittoria è crisi nera per il Genoa, che rimane a quota 6 punti dopo le prime dodici partite. Difficilmente Juric potrà conservare il posto, con la sua squadra che ormai non risponde più. Sa solo vincere invece la Sampdoria di Giampaolo, che in stagione presso l'impianto del Ferraris ha sempre vinto. La Roma, in classifica è ad un passo, con i liguri ora ad un solo punto dai giallorossi, quarti nella generale. I capitolini domani saranno impegnati nella sfida contro la Fiorentina in trasferta.

IL PROGRAMMA DELLA DOMENICA DELLA SERIE A

Il calendario propone poi una serie di sfide alle 15:00. Partiamo da quella tra Cagliari e Verona, importante in chiave salvezza: i sardi hanno 9 punti in classifica, tre in più rispetto ai veneti. Occhi puntati però al Bentegodi: il Chievo ospita la capolista. Il Napoli svetta infatti con 31 punti, ma dovrà fare attenzione ad un Chievo che ha già raccolto 15 punti, gli stessi dell'Atalanta. Big match invece al Franchi con la Roma ospite della Fiorentina: la squadra di Eusebio Di Francesco, quinta in classifica con 24 punti (e una partita in meno), affronterà la squadra viola reduce dalla clamorosa sconfitta con il Crotone, e quindi ferma a 16 punti in classifica. Nelle insolite vesti di inseguitrice, la Juventus accoglie all'Allianz Stadium il Benevento fanalino di coda. Ancora a zero punti la squadra campana, mentre quella di Massimiliano Allegri è terza in classifica con 28 punti, a tre lunghezze dal Napoli e a una dall'Inter. Sono gli stessi punti della Lazio, che dovrà vedersela invece con l'Udinese. Si chiude così il quadro della 12^ giornata per quanto riguarda le partite delle 15:00. Alle 18:00 il fischio di inizio della sfida tra Atalanta, decima in classifica con 15 punti, e Spal, in piena lotta per la salvezza con il suo bottino di 8 punti. Lo stesso raccolto dal Sassuolo, che chiude la domenica di Serie A con la partita contro il Milan, che è invece all'ottavo posto in classifica con 16 punti. Questo l'unico posticipo, poi bisognerà darsi appuntamento al 18 novembre.

RISULTATI SERIE A 2017-2018, 12^ GIORNATA

ore 12:30 Inter-Torino

ore 15:00 Cagliari-Verona

ore 15:00 Chievo-Napoli

ore 15:00 Fiorentina-Roma

ore 15:00 Juventus-Benevento

ore 15:00 Lazio-Udinese

ore 18:00 Atalanta-Spal

ore 20:45 Sassuolo-Milan

CLASSIFICA SERIE A 2017-2018

Napoli 31

Inter 29

Juventus, Lazio 28

Roma* 24

Sampdoria* 23

Fiorentina, Milan, Torino 16

Atalanta, Chievo 15

Bologna 14

Crotone, Udinese 12

Cagliari 9

Spal, Sassuolo 8

Genoa, Verona 6

Benevento 0

* una partita in meno

