Risultati Serie B/ Classifica aggiornata, diretta gol live score: il posticipo Empoli Spezia (13^ giornata)

Risultati Serie B: classifica aggiornata, diretta gol live score del posticipo Empoli Spezia, che si gioca allo stadio Castellani ed è valido per la tredicesima giornata del campionato

05 novembre 2017 Claudio Franceschini

Il campionato di Serie B 2017-2018 prosegue con il posticipo della domenica: alle ore 17:30 del 5 novembre con Empoli-Spezia. Una partita importante e interessante, nel contesto di una classifica ancora molto corta e che potrebbe regalarci una nuova capolista. Questa volta non solitaria: l’Empoli, in caso di vittoria, aggancerebbe il Frosinone a quota 23 punti scavalcando il Palermo. Lo Spezia invece soffre decisamente di più: si trova infatti in quindicesima posizione a quota 14 e, se il campionato finisse oggi, sarebbe coinvolto nei playoff. Con i tre punti odierni però sarebbe undicesimo, e guarderebbe i playoff a tre lunghezze di distanza.

LE PARTITE DEL SABATO

Il Palermo è stato nuovamente sorpassato: vincendo contro il Parma, il Frosinone si è preso una vetta che già occupava qualche turno fa. Alle sue spalle i rosanero, che pareggiando contro il Pescara hanno mancato la conferma in testa al campionato, ma restano comunque tra le due squadre che si prenderebbero la promozione diretta in Serie A. Volano Cremonese e Venezia, che sono riuscite a vincere in trasferta e sorpassare il gruppone di squadre che adesso si trovano a 20 punti: è qui che la classifica è particolarmente corta, ne ha approfittato anche il Carpi che battendo l’Ascoli è riuscito ad avvicinare nuovamente le prime otto della classe.

IL POSTICIPO

L’Empoli deve riscattare la sconfitta di Salerno, la seconda nelle ultime cinque giornate; un ko che ha fatto perdere il primo posto alla squadra di Vincenzo Vivarini, e che ha confermato qualche tentennamento di troppo lontano dal Castellani (media punti 1,14). I toscani stanno comunque confermando il loro campionato di alta classifica, e per il momento si sono sempre mantenuti nelle primissime posizioni (salvo un periodo di due settimane, nel quale con due sconfitte consecutive si sono ritrovati al quinto posto). Lo Spezia invece lotta con i suoi demoni, come del resto in anni recenti: la vittoria sul Perugia resta la sola in un periodo di cinque partite, durante le quali i liguri hanno centrato appena 4 punti perdendo in tre occasioni. Sono appena quattro le vittorie dello Spezia in questa stagione, una ogni tre gare: non è certo un ritmo da promozione o playoff, e infatti la squadra soffre anche se oggi potrebbe come detto avvicinare il suo obiettivo.

RISULTATI SERIE B, 13^ GIORNATA

RISULTATO FINALE Pescara-Palermo 2-2 - 10' Capone (Pe), 15' Chochev (Pa), 33' Nestorovski (Pa), 46' Brugman (Pe)

RISULTATO FINALE Brescia-Venezia 1-2 - 85' And. Caracciolo (B), 90' Pinato (V), 91' Falzerano (V)

RISULTATO FINALE Carpi-Ascoli 4-2 - 19' Parlati (A), 27' Malcore (C), 40' Malcore (C), 57' Malcore (C), 45'+1 Favilli (A), 83' Carletti (C)

RISULTATO FINALE Cittadella-Ternana 1-1 - 43' Arrighini (C), 70' Carretta (T)

RISULTATO FINALE Entella-Cesena 2-2 - 6' Jallow (C), 35' Jallow (C), 41' La Mantia (E), 66' Diaw (E)

RISULTATO FINALE Foggia-Cremonese 2-3 - 35' Coletti (F), 39' Beretta (F), 40' A. Brighenti (C), 45' Mokulu (C), 56' A. Piccolo (C)

RISULTATO FINALE Frosinone-Parma 2-1 - 8' Maiello (F), 27' Ciano (F), 37' aut. Maiello (F)

RISULTATO FINALE Novara-Pro Vercelli 0-1 - 57' Morra

RISULTATO FINALE Salernitana-Bari 2-2 - 5' Galano (B), 14' A. Rossi (S), 45'+3' A. Rossi (S), 77' Galano (B)

Domenica 5 novembre

ore 17:30 Empoli-Spezia

Lunedì 6 novembre

ore 20:30 aPerugia-Avellino

CLASSIFICA SERIE B

Frosinone 23

Palermo 22

Cremonese, Venezia 21

Bari, Empoli, Salernitana, Parma 20

Carpi 19

Cittadella 18

Novara, Pescara 17

Avellino, Brescia 16

Perugia, Entella, Spezia, Foggia 14

Pro Vercelli, Ternana, Ascoli, Cesena 13

