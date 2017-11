Risultati Serie C/ Classifiche aggiornate, diretta gol live score. Le partite dei Gironi A e B (12^ giornata)

Risultati Serie C classifiche aggiornate, diretta gol live score. Le partite dei Gironi A e B (12^ giornata). Proseguirà quest’oggi la dodicesima giornata del campionato di C

05 novembre 2017 Davide Giancristofaro

La Curva del Pisa - LaPresse

Proseguirà quest’oggi la dodicesima giornata del campionato di Serie C 2017-2018, turno iniziato precisamente nella giornata di venerdì, con l’anticipo del Girone A fra Viterbese e Lucchese a Viterbo. Oggi scenderanno in campo le squadre del Gruppo A, che si completerà poi con il posticipo di domani Carrarese-Alessandria, nonché tutte le restanti formazioni del B. Andiamo quindi a vedere il programma di queste ore della Serie C

IL PROGRAMMA DEL GIRONE A

Partiamo ovviamente dal Girone A per cui si disputeranno cinque sfide. La più meritevole è senza dubbio la sfida tutta toscana fra il Pisa e la Pistoiese che si giocherà all’ombra della Torre. I nerazzurri stanno vivendo un ottimo inizio di stagione, terzi a quota 20, mentre la compagine di Pistoia ha ottenuto 14 punti, che valgono il dodicesimo piazzamento attuale, una classifica di tutto rispetto. Altra squadra in campo oggi è il Monza, sesta a quota 18, che dalle 16:30 ospiterà allo stadio Brianteo il Gavorrano, sempre ultimissimo con appena quattro punti sin qui conquistati. Alle 14:30 scenderà invece in campo l’Arzachena, settima squadra del Girone A con 16 punti, che giocherà in trasferta, in casa del Cuneo, che invece di punti ne ha ottenuti solo nove, che valgono il 16esimo posto assoluto, limite alto della zona play out. A completare il programma di questo Gruppo, le due sfide piacentine, quella del Piacenza, 11esimo, che giocherà in casa del Prato, e quella della “Pro”, 17esima, che invece ospiterà in Emilia il Pontedera, due partite di fondo classifica.

IL PROGRAMMA DEL GIRONE B

In campo, come dicevamo, anche il Girone B, che si chiuderà oggi dopo l’anticipo di ieri fra Reggiana e Fano. Partiamo dai padroni di casa del Renate, primi a quota 21 punti, che ospiteranno nel monzese il Gubbio, quattordicesimo a quota 11. Il Pordenone, secondo ma sempre con 21 punti, giocherà invece in casa contro la Triestina, che di punti ne ha ottenuti fino ad oggi 14. Trasferta interessante della Sambenedettese, terza a 20, che volerà a Vicenza per affrontare gli omonimi padroni di casa, decimi a quota 15. I Biancoscudati di Padova, quarti a 19, giocheranno in casa del Feralpisalò, ottavi a 16, ed altra interessante sfida di questo girone, mentre l’Albinoleffe, quinto a 18, volerà a Fermo per affrontare la Fermana, dodicesima in graduatoria con 14 lunghezze. Bella la partita anche di Mestre fra gli omonimi padroni di casa e il Bassano, rispettivamente settima e sesta forza del campionato, mentre il Sudtirol, nono a quota 15, giocherà in casa del Teramo, tredicesimo a quota 12. A completamento del programma del Gruppo B, la gara fra il Santarcangelo, terz’ultimo a quota 6, e il Modena, sempre ultimissimo con un imbarazzante -3.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA GIRONE A

14:30 Cuneo-Arzachena

16:30 Monza-Gavorrano

16:30 Pro Piacenza-Pontedera

16:30 Prato-Piacenza

16:30 Pisa-Pistoiese

Classifica: Livorno 26, Siena 24, Pisa, Olbia 20, Viterbese 19, Monza 18, Arzachena, Carrarese 16, Lucchese 15, Arezzo, Pistoiese, Piacenza 14, Giana Erminio 10, Pontedera, Alessandria, Cuneo 9, Pro Piacenza 7, Prato 6, Gavorrano 4.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA GIRONE B

14:30 Teramo-Sudtirol

14:30 Vicenza-Sambenedettese

14:30 Renate-Gubbio

14:30 Fermana-Albinoleffe

14:30 Mestre-Bassano

18:30 Pordenone-Triestina

18:30 Feralpisalò-Biancoscudati

18:30 Santarcangelo-Modena

Classifica: Renate, Pordenone 21, Sambenedettese 20, Padova 19, Albinoleffe, Bassano 18, Mestre 17, Feralpisalò 16, Sudtirol, Vicenza 15, Triestina, Fermana 14, Teramo 12, Gubbio 11, Ravenna 10, Reggiana 9, Santarcangelo 6, Fano 5, Modena -1

© Riproduzione Riservata.