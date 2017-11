Risultati Serie D/ Classifica aggiornata, live score. Le partite dei gironi A, B, C, D, E, F, G, H, I

Risultati Serie D: classifica aggiornata e diretta live score delle partite in programma oggi domenica 5 novembre 2017 per i gironi A, B, C, D, E, F, G, H, I.

05 novembre 2017 Michela Colombo

Risultati Serie D (LaPresse)

Il Campionato della Serie D torna protagonista in questa domenica 5 novembre con un nuovo affasciante turno. Come al solito saranno 9 i gironi impegnati, ognuno però fermo a una giornata diversa: mossa inevitabile dato che i gruppi non registrano il medesimo numero di squadre partecipanti. Alcuni di questi poi hanno vissuto proprio in settimana un supplementare turno infrasettimanale: i gironi A, B, D vivranno la loro 13^ giornata, mentre i gruppi C, E, F, G, H e I scenderanno in campo per 11^ turno. Ovviamente non ci sarà possibile analizzare partita per partita gli scontri in programma nella giornata di oggi: si sappia comunque che il fischio d’inizio per tutti i campi è stato fissato alle ore 14.30.

I GIRONI DEL NORD

Partendo dai gruppi che interessano il Nord Italia, vale la pena di ricordare che nel girone A, la posizione di testa è occupata a 29 punti dal Gozzano, che oggi scenderà in campo contro la Varesina: a rincorrere alla vetta la squadra rossoblu ecco poi la Caronnese, distante appena una lunghezza e impegnata sempre oggi contro il Chieri. Nel girone B invece continua la lotta al vertice per la classifica tra Pro Patria e Darfo Boario, in questa giornata impegnati rispettivamente contro Scanzorosciate e Ciliverghe Mazzano. I due club sono fermi a pari punti (25), ma i match che li attendono non si annunciano affatto semplici. Nel girone C invece la protagonista rimane la Virtus Verona che nell’ultimo turno è incappata nella seconda sconfitta della stagione: il KO ha frenato la fuga dei rossoblu, che oggi saranno impegnati contro il Cjarlins Muzane. Attenzione infine a quanto potrebbe succedere nella classifica del gruppo D: qui sono tre i club in vetta a pari punti (27) ovvero Fiorenzuola, Rimini e Villabiagio, impegnati tutti in match ad alta tensione.

I GRUPPI DEL CENTRO E SUD ITALIA

Proseguendo la nostra analisi ricordiamo che nel girone F rimane salda in vetta il Matelica, ora a quota 25 punti e impegnata contro il Castelfidardo, mentre nel gruppo F la situazione in vetta alla classifica di fa particolarmente complicata: qui il Serravezza Pozzi rimane in testa ma con una sola lunghezza di vantaggio dal Viareggio, in campo oggi contro l’Argentina, mentre rimangono molto vivine anche Ponsacco e Unione Sanremo, fermi a 20 punti. Per il gruppo G invece la graduatoria ci ricorda che la vetta è ancora occupata dal Rieti, in campo oggi contro il Trastevere calcio, ma alle sue spalle rimane in guardia l’SFF Atletico ad appena una lunghezza di distacco. Non ci sono problemi di classifica invece per il Potenza, sempre più solitario in testa alla graduatoria del girone H con 28 punti e 6 lunghezze di vantaggio sui primi avversari. Chiudendo la nostra analisi ricordiamo che nel girone I la capolista è ancor il Troina, a tre punti di vantaggio sul Vesuvio Ercolanese, questa impegnata oggi contro la decaduta dal Serie C Vibonese.

RISULTATI SERIE D E CLASSIFICHE

GIRONE A

Arconatese Borgaro

Borgosesia Seregno

Calcio Derthona Casale

Caronnese Chieri

Como Oltrepovoghera

Folgore Caratese Bra

Olginatese Varese

Pavia Castellazzo

Pro Sesto Inveruno

Varesina Gozzano

CLASSIFICA

1. Gozzano 12 9 2 1 20:5 29 2. Caronnese 12 8 4 0 23:10 28 3. Pro Sesto 12 7 1 4 23:15 22 4. Inveruno 12 6 3 3 19:14 21 5. Borgosesia 12 6 3 3 14:9 21 6. Como 12 6 3 3 15:11 21 7. Folgore Caratese 12 5 3 4 20:13 18 8. Bra 12 5 3 4 16:15 18 9. OltrepoVoghera 12 5 3 4 13:14 18 10. Chieri 12 4 5 3 17:14 17 11. Varese 12 5 2 5 20:20 17 12. Varesina 12 5 2 5 10:14 17 13. Borgaro 12 3 6 3 12:13 15 14. Olginatese 12 2 6 4 9:10 12 15. Arconatese 12 3 3 6 9:16 12 16. Casale 12 2 5 5 12:17 11 17. Pavia 12 3 2 7 12:20 11 18. Seregno 12 1 4 7 11:22 7 19. Castellazzo 12 1 3 8 9:20 6 20. Calcio Derthona 12 1 3 8 8:20 6

GIRONE B

Caravaggio Pontisola

Ciliverghe Mazzano Darfo Boario

Ciserano Crema

Levico Terme Lecco

Lumezzane Dro

Milano City Grumellese

Pergolettese Calcio Romanese

Scanzorosciate Pro Patria

Trento Rezzato

CLASSIFICA

1. Pro Patria 11 7 4 0 17:7 25 2. Darfo Boario 12 7 4 1 15:5 25 3. Rezzato 12 7 3 2 26:12 24 4. Virtus Bergamo 12 7 1 4 17:10 22 5. Pontisola 11 5 5 1 20:13 20 6. Lecco 12 5 5 2 14:10 20 7. Ciliverghe Mazzano 11 6 1 4 15:9 19 8. Pergolettese 11 5 4 2 19:16 19 9. Caravaggio 12 4 5 3 16:15 17 10. Crema 11 4 3 4 12:9 15 11. Levico Terme 11 4 3 4 13:13 15 12. Scanzorosciate 11 4 2 5 12:16 14 13. Ciserano 12 2 5 5 11:18 11 14. Milano City 11 2 4 5 12:16 10 15. Dro 11 1 5 5 8:16 8 16. Lumezzane 12 2 2 8 11:22 8 17. Trento 11 2 2 7 9:20 8 18. Grumellese 11 2 1 8 11:19 7 19. Calcio Romanese 11 1 3 7 6:18 6

GIRONE C

Adriese Belluno

Ambrosiana Montebelluna

ArzignanoChiampo Calvi Noale

Campodarsego Liventina

Cjarlins Muzane Virtus Verona

Clodiense Abani

Este Delta Rovigo

Feltre Legago Salus

Tamai Mantova

CLASSIFICA

1. Virtus Verona 10 7 1 2 20:11 22 2. ArzignanoChiampo 10 6 2 2 22:9 20 3. Campodarsego 10 6 2 2 21:14 20 4. Belluno 10 6 1 3 27:17 19 5. Este 10 6 1 3 17:10 19 6. Adriese 10 5 2 3 14:7 17 7. Mantova 10 5 1 4 19:13 16 8. Feltre 10 4 2 4 14:15 14 9. Tamai 10 3 4 3 17:16 13 10. Delta Rovigo 10 4 1 5 13:16 13 11. Legnago Salus 10 4 1 5 13:16 13 12. Montebelluna 10 3 3 4 11:13 12 13. Calvi Noale 10 3 3 4 11:17 12 14. Liventina 10 3 2 5 12:20 11 15. Cjarlins Muzane 10 1 6 3 11:13 9 16. Clodiense 10 1 6 3 11:19 9 17. Ambrosiana 10 2 2 6 12:24 8 18. Abano 10 0 2 8 6:21 2

GIRONE D

Castelvetro Letingione

Correggese Romagna Centro

Fiorenzuola Imolese

Forlì Sammaurese

Montevarchi Calcio Tuttocuoio

Pianese Colligiana

Rimini Mezzolara

Sasso Marconi Vigor Capraneto

Villabiagio Sangiovannese

Vivi Altotevere Trestina

CLASSIFICA

1. Fiorenzuola 12 8 3 1 17:5 27 2. Rimini 12 8 3 1 23:13 27 3. Villabiagio 12 9 0 3 23:14 27 4. Imolese 12 7 2 3 19:10 23 5. Lentigione 12 6 3 3 15:10 21 6. Sangiovannese 12 6 3 3 13:11 21 7. Romagna Centro 12 6 2 4 15:10 20 8. Montevarchi Calcio 12 6 2 4 15:11 20 9. Forlì 12 4 4 4 17:16 16 10. Tuttocuoio 12 4 3 5 10:12 15 11. Sasso Marconi 12 4 3 5 17:21 15 12. Pianese 12 3 5 4 13:11 14 13. Colligiana 12 4 1 7 10:16 13 14. Vivi Altotevere 12 3 4 5 13:24 13 15. Vigor Carpaneto 12 3 3 6 14:15 12 16. Castelvetro 12 3 2 7 14:18 11 17. Sammaurese 12 3 2 7 7:11 11 18. Mezzolara 12 1 7 4 8:13 10 19. Trestina 12 3 1 8 10:21 10 20. Correggese 12 1 3 8 7:18 6

GIRONE E

Albissola Rignanese

Ghivizzano Borgo Ponsacco

Ligorna Lavagnese

San Donato Massese

Scandicci Real Forte Querceta

Seravezza Pozzi Finale

Sestri Levante Valdinievole Montecatini

Uione Sanremo Savona

Viareggio Argentina

CLASSIFICA

1. Seravezza Pozzi 10 6 4 0 18:7 22 2. Viareggio 10 6 3 1 22:12 21 3. Ponsacco 10 5 5 0 18:9 20 4. Unione Sanremo 10 6 2 2 17:11 20 5. Lavagnese 10 5 4 1 11:6 19 6. Massese 10 4 5 1 16:11 17 7. Albissola 10 4 3 3 14:13 15 8. Ligorna 10 4 3 3 11:13 15 9. San Donato 10 4 2 4 17:13 14 10. Savona 10 3 4 3 11:13 13 11. Ghivizzano Borgo 10 2 5 3 11:15 11 12. Real Forte Querceta 10 2 4 4 9:11 10 13. Finale 10 2 3 5 11:12 9 14. Sestri Levante 10 2 3 5 8:13 9 15. Scandicci 10 2 2 6 11:14 8 16. Rignanese 10 2 2 6 10:18 8 17. Valdinievole Montecatini 10 1 4 5 9:17 7 18. Argentina 10 0 2 8 6:22 2

GIRONE F

Pineto Calcio Francavilla

Avezzano L'Aquila

Jesina Fabriano Cerreto

Matelica Castelfidardo

Monticello Sangiustese

Recanatese san Nicolò

San Marinio Campobasso

Vastese Agnonese

Vis Pesaro Nerostellati Pratola

CLASSIFICA

1. Matelica 10 8 1 1 21:5 25 2. Vis Pesaro 10 7 1 2 20:11 22 3. Vastese 10 6 2 2 17:10 20 4. Campobasso 10 5 4 1 13:7 19 5. Castelfidardo 10 5 3 2 16:14 18 6. ASD Francavilla 10 5 1 4 19:11 16 7. L'Aquila 10 5 1 4 15:11 16 8. Avezzano 10 4 4 2 12:8 16 9. ASD Pineto Calcio 10 4 3 3 15:13 15 10. Sangiustese 10 4 3 3 11:12 15 11. San Marino 10 4 2 4 10:7 14 12. Jesina 10 3 4 3 8:10 13 13. Agnonese 10 3 1 6 6:10 10 14. Recanatese 10 2 4 4 6:12 10 15. San Nicoló 10 2 1 7 8:14 7 16. Fabriano Cerreto 10 2 0 8 10:21 6 17. Monticelli 10 0 5 5 9:14 5 18. Nerostellati Pratola 10 0 2 8 3:29 2

GIRONE G

Budoni Monterosi

Cassino Anzio Calcio

Flaminia Albalonga

Latina Aprilia

Latte dolce San Teodoro

Nuorese Lupa Roma

Ostia Mare Lanusei Calcio

Rieti Trastevere Calcio

Tortoli AFF Atletico

CLASSIFICA

1. Rieti 10 8 2 0 28:7 26 2. SFF Atletico 10 8 1 1 25:7 25 3. Trastevere Calcio 10 7 0 3 20:13 21 4. Albalonga 10 6 2 2 16:8 20 5. Cassino 10 6 2 2 18:12 20 6. Latina 10 6 2 2 17:11 20 7. Ostia Mare 10 4 3 3 10:14 15 8. Monterosi FC 10 4 2 4 18:17 14 9. Lupa Roma 10 4 3 3 15:14 14 10. Aprilia 10 4 2 4 12:12 14 11. Budoni 10 3 2 5 8:11 11 12. Nuorese 10 3 1 6 8:11 10 13. Flaminia 10 3 1 6 10:18 10 14. Latte Dolce 10 2 2 6 7:14 8 15. Anzio Calcio 1924 10 2 2 6 10:21 8 16. Lanusei Calcio 10 2 1 7 9:22 7 17. Tortoli 10 1 3 6 12:20 6 18. San Teodoro 10 1 1 8 10:21 4

GIRONE H

Altamura San Severo

Audace Cerignola Sarnese

Aversa Pomigliano

Cavese Nardò

Gragnano Fulgor molfetta

Manfredonia Gravina

Potenza Francavilla

Taranto Nerostellati Frattese

Turris Picerno

CLASSIFICA

1. Potenza 10 9 1 0 32:5 28 2. Altamura 10 7 1 2 21:13 22 3. Audace Cerignola 10 7 1 2 19:11 22 4. Cavese 10 7 1 2 13:7 22 5. Gravina 10 5 4 1 17:10 19 6. Taranto 10 6 0 4 12:11 18 7. Picerno 10 4 3 3 11:9 15 8. Sarnese 10 3 4 3 18:18 13 9. Pomigliano 10 3 3 4 13:12 12 10. Gragnano 10 3 2 5 13:17 11 11. Nardò 10 2 4 4 9:11 10 12. Nerostellati Frattese 10 2 3 5 10:14 9 13. Fulgor Molfetta 10 2 3 5 12:22 9 14. Turris 10 3 5 2 10:10 8 15. Francavilla 10 1 4 5 13:21 7 16. Aversa 10 0 5 5 7:15 5 17. Manfredonia 10 0 5 5 9:22 5 18. San Severo 10 0 3 7 4:15 3

GIRONE I

Acireale Isola Capo Rizzuto

Cittanovede Paceco

Gela Nocerina

Gelbson Cilento Sancataldese

Messina Igea Virtus

Portici 1906 Palazzolo

Roccella Us PAlmese

Troina Ebolitana

Vibonese Vesuvio Ercolanese

CLASSIFICA

1. Troina 10 7 2 1 22:10 23 2. Vesuvio Ercolanese 10 6 2 2 16:7 20 3. Nocerina 10 6 2 2 16:8 20 4. AS Acireale 10 6 1 3 17:13 19 5. Igea Virtus 10 5 3 2 22:11 18 6. Gela 9 4 4 1 18:11 16 7. Vibonese 9 4 3 2 19:7 15 8. Sancataldese 10 4 3 3 14:10 15 9. Gelbison Cilento 10 4 2 4 9:11 14 10. Palazzolo 10 4 1 5 12:15 13 11. Cittanovese 10 3 4 3 12:16 13 12. Portici 1906 10 3 2 5 13:17 11 13. Ebolitana 10 2 3 5 10:17 9 14. US Palmese 10 3 4 3 18:18 8 15. Roccella 10 2 2 6 6:15 8 16. Messina 10 1 3 6 8:18 6 17. Paceco 10 2 1 7 6:20 6 18. Isola Capo Rizzuto 10 1 2 7 4:18 5

