Risultati volley femminile/ Classifica aggiornata e diretta live score delle partite (4^ giornata Serie A1)

Risultati Volley femminile: classifica aggiornata e diretta live score delle partite in programma oggi 5 novembre 2017 e valide nella 4^ giornata della Serie A1.

05 novembre 2017 Michela Colombo

Risultati volley femminile (LaPresse)

Il Campionato di volley femminile torna protagonista questa domenica 5 novembre 2017 con la 4^ giornata della Serie A1: saranno però appena 4 gli incontri in programma, dato che il calendario ufficiale per questo turno ha previsto ben 2 anticipi. Proprio nella giornata di ieri sono andati in scena due incontri particolarmente attesi e vivaci ovvero le sfide Busto Arsizio-Bergamo e Casalmaggiore-Monza. Andiamo quindi ora a vedere nel dettaglio che cosa ci riserverà il calendario del massimo campionato per club in Italia per il volley femminile. La 4^ giornata della Serie A 1 verrà infatti inaugurata alle ore 17.00 con il match al Pala Villorba tra l’Imoco Volley Conegliano e la Sab Volley Legnano. Le pantere, in cima alla classifica del campionato si ripresenteranno dopo la sconfitta rimediata in Supercoppa, di fronte al proprio pubblico con l’obbiettivo dei tre punti contro la tenace compagine lombarda, che benché neopromossa, sta facendo vedere ottime cose in campo. Nonostante il pronostico favorevole, per le ragazze di Santarelli la sfida di questa sera rimane in ogni caso importante, specialmente se ricordiamo che in settimana le pantere torneranno protagoniste in Champions League.

TORNA IN CAMPO NOVARA

Tra le protagoniste più attese di questa 4^ giornata di Serie A1, troviamo ovviamente la Igor Gorgonzola Novara, fresca della vittoria contro Conegliano nella Supercoppa Italiana: le azzurre saranno infatti chiamate in campo le ore 17.00 contro la neopromossa Lardini Filotrrano. Tra le sfide attese sempre per ore 17.00 ecco poi quella programmata a Pesaro tra la My Cicero volley Pesaro e la Liu Jo Nordmeccanica Modena. Scontro da metà classifica dunque, a cui le padroni di casa si presenteranno dopo la bella vittoria ottenuta domenica scorsa contro Legnano, mentre le bianconeri devono ancora superare il KO rimediato contro Busto Arsizio della giornata precedente. A chiudere del 4^ turno ecco poi il match atteso alle ore 19.30 al Mandela Forum tra Il Bisonte Firenze e la Savino del Bene Scandicci. Ennesimo derby toscano tutto da vivere in questo turno della Serie A1 e a cui la squadra di Parisi si presenta con un ruolini di marcia davvero importante e ben indirizzata alla vittoria: la stracittadina però ha sempre valore a sè, e la sorpresa rimane dietro l'angolo.

RISULTATI VOLLEY 4^ GIORNATA

Domenica 4^ giornata

Ore 17.00 Conegliano Legnano

Ore 17.00 Novara-Filottrano

Ore 17-00 Pesaro-Modena

Ore 19.30 Firenze Scandicci

CLASSIFICA VOLLEY

Conegliano, Scandicci 9

Novara 8

Busto Arsizio 6

Modena 4

Legnano, Monza, Pesaro, Firenze, Casalmaggiore, Filottrano 3

Bergamo 0

