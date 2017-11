Risultati volley maschile/ Classifica aggiornata e diretta live score delle partite (6^giornata Serie A1)

Risultati volley maschile: classifica aggiornata e diretta live score delle partite in programma oggi 5 novembre 2017, 6^giornata del Campionato di Serie A1 Superlega.

05 novembre 2017 Michela Colombo

Risultati volley maschile (LaPresse)

Il Campionato di Volley maschile di Serie A1 torna di nuovo protagonista in questa domenica del 5 novembre 2017 con la 6^ giornata di Superlega: dopo il secondo turno infrasettimanale della stagione ecco che i principali protagonisti della pallavolo maschile in Italia scendono di nuovo in campo, buttando però già un occhio ai prossimi impegni europei. La prossima settimana infatti avranno inizio le prime fasi preliminari della Champions League, che per il momento interesseranno solo la Sir Safety Conad Perugia, mentre gli altri club iscritti faranno il loro accesso più avanti nel calendario. Ma prima di vivere le emozioni europee, facciamo un passo indietro e torniamo al programma dei match per la giornata di oggi. Saranno infatti 7 gli incontri previsti per questa domenica, 6 dei quali con fischio d’inizio fissato per le ore 18.00. Inizierà 15 minuti più tardi la sfida Monza-Civitanova per esigenze televisive

IL PROGRAMMA

Il calendario della 6^giornata del campionato di Serie A1 avrà quindi inizio alle ore 18.00 al Palatrento con il big match tra la Diatec Trentino e la Calzedonia Verona a cui i ragazzi di Lorenzetti guardano desiderosi di dare finalmente continuità alle proprie prestazioni, dopo la grande rivoluzione di questa estate. Stessa situazione per la Wixo Piacenza Lpr, impegnata in casa contro la Revivre Milano: i lupi infatti hanno voglia di riprendersi i gradini più alti della classifica, specialmente dopo la sofferta ma meritata vittoria al tie break su Latina nel corso del posticipo del turno infrasettimanale. Proprio la Taiwan Excellence Latina scenderà di nuovo in campo in questo turno, ma in casa della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: la squadra di Tubertini dopo un inizio difficile, pare finalmente aver ingranato la marcia giusta e promette già oggi tante sorprese. Altro match caldo sarà quello atteso sempre alle ore 18.00 tra la Gi Group Monza e la Castellana Grotte: i neopromossi, nonostante le belle cose messe in campo non hanno ancora raggiunto quei risultati importanti che senza dubbio meritano.

IL BIG MATCH

A chiudere il programma della 6^ giornata ecco quindi due incontri e un big match ad allietare tutti gli appassionati. Sempre alle ore 18.00 secernano in campo Bunge Ravenna contro Kione Padova, con i romagnoli intenzionati a conquistare quei tre punti che potrebbero valere la permanenza nella top tre della classifica; l’altro incontro sarà quello tra Biosì Indexa Sora e Sir Safety Conad Perugia, con la compagine di Barbiero a caccia dell’impresa contro la capolista. Il big match poi sarà quello atteso al PalaPanini alle ore 18.15 tra Azimut Modena e Cucine Lube Civitanova: appare senza dubbio superfluo raccontare dello storico che unisce due tra le squadre più titolate dello stivale, come dei loro trofei o dell’elevatissima rosa a disposizione dei due club. Aggiungiamo solo che i gialloblu vogliono rimanere in vetta alla classifica, mentre i marchigiani (che pur devono ancora recuperare un incontro), vogliono riscattarsi e riprendere la strada verso la cima della graduatoria dopo l’inatteso stop subito due turni fa contro Latina.

RISULTATI VOLLEY 6^ GIORNATA

Ore 18.00 Monza Castellana

Ore 18.00 Piacenza Milano

Ore 18.00 Ravenna Padova

Ore 18.00 Sora Perugia

Ore 18.00 Trento Verona

Ore 18.00 Vibo Valentia Latina

Ore 18.15 Modena Civitanova

CLASSIFICA VOLLEY AGGIORNATA

Perugia, Modena 15

Ravenna* 10

Civitanova * 9

Latina, Padova, Trento 7

Piacenza, Vibo Valentia 6

Milano 5

Verona *, Castellana* 4

Monza 3

Sora 1

*una partita in meno

