Santarcangelo Modena/ Streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, risultato live

Diretta Santarcangelo Modena streaming video Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita, 12^ giornata del girone B di Serie C

05 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Santarcangelo Modena - LaPresse, imm. repertorio

Santarcangelo Modena, diretta dall'arbitro Andrea Colombo, è in programma alle ore 18.30 di domenica 5 novembre 2017 per la dodicesima giornata del girone B di Serie C. L’espressione “è in programma” ci sembra particolarmente efficace, perché di certezze attorno a questo Modena non ce ne sono. A questo punto, la priorità è quella di evitare il fallimento e la radiazione della società, con l’aspetto sportivo che passa in secondo piano anche perché la retrocessione sembra già scritta, fra le sconfitte subite in tutte le giornate in cui il Modena è sceso in campo e gli 0-3 a tavolino con conseguenti punti di penalizzazione quando invece le partite non sono nemmeno state disputate. In tutto questo il Santarcangelo, come d’altronde le altre squadre del girone B, non può fare altro che attendere gli sviluppi di questa vicenda che in ogni caso non fa bene al nostro calcio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Santarcangelo Modena non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI SANTARCANGELO MODENA

In questa situazione, la domanda relativa a quale formazione scenderà in campo assume un significato diverso rispetto al solito: nei giorni scorsi infatti per il Modena si è parlato di quale squadra mandare a Santarcangelo, ipotizzando anche di schierare la Berretti dei gialloblù per evitare almeno la quarta rinuncia che farebbe automaticamente scattare da regolamento Figc la radiazione per il Modena.

PRONOSTICO E QUOTE

Le principali agenzie di scommesse sportive non hanno nemmeno quotato Santarcangelo Modena, perché purtroppo le vicende che stanno coinvolgendo il Modena rendono di fatto inutile ogni discorso prettamente sportivo circa la partita.

