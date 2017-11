Sassuolo-Milan/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

05 novembre 2017 Stefano Belli

Diretta Sassuolo-Milan, LaPresse

Sassuolo-Milan, diretta dal signor Damato di Barletta, domenica 5 novembre 2017 alle ore 20.45, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata d'andata del campionato di Serie A. Difficile dire quale squadra e quale allenatore rischino di più in questo match: di sicuro Montella è da tempo sulla graticola e dopo l'ennesimo, deludente pareggio in Europa League ad Atene il tecnico milanista ha ammesso in prima persona le difficoltà. Anche Bucchi nel Sassuolo si trova però di fronte all'esigenza di cambiare marcia, con il Sassuolo che ha perso sette delle undici partite fin qui disputate in campionato, cadendo anche in partite importanti contro dirette concorrenti per la salvezza. Gli sprazzi di gioco mostrati a Napoli in una partita comunque persa tre a uno dagli emiliani sono stati importanti, ma non sufficienti per muovere una classifica deficitaria. Il Milan si troverà dunque di fronte un avversario più che mai motivato, pur essendo ancora a sua volta in piena crisi d'identità. La sconfitta di sabato scorso contro la Juventus ha dimostrato una volta di più il divario che separa al momento i rossoneri dalle battistrada del campionato. I dodici punti di distanza dalla coppia delle terze composta dai bianconeri e dalla Lazio fa pensare a come sarà difficile vedere il Milan di nuovo in Champions l'anno prossimo, nonostante i quattro posti a disposizione per le squadre italiane. Certo, ci sarebbe sempre la porta di servizio di un'Europa League in cui, in un girone francamente abbordabile, i rossoneri non riescono però a fare davvero la differenza. La vittoria riacciuffata per i capelli contro il Rijeka e il fatto di non aver segnato neppure un gol all'AEK Atene fra andata e ritorno, è indice di come al momento il Milan non possa ritenersi tra le favoritissime della competizione europea. Serve un'inversione di tendenza, ripetendo magari la partita nel turno infrasettimanale contro il Chievo che aveva messo in mostra una squadra finalmente reattiva come collettivo e nelle individualità.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE SASSUOLO-MILAN

Diretta tv per il match Sassuolo-Milan al Mapei Stadium sui canali 201, 206 e 251 di Sky (rispettivamente Sky Sport 1 HD, Sky Super Calcio HD e Sky Calcio 1 HD) e sul canale Premium Sport HD di Mediaset Premium. Per gli abbonati alle due piattaforme televisive pay, i portali skygo.sky.it e play.mediasetpremium.it garantiranno la diretta streaming video via internet della partita.

IL CONTESTO

Entrambe le squadre hanno evidenziato difficoltà importanti nelle ultime partite disputate in campionato. Il Sassuolo dopo aver ottenuto un importantissimo successo in casa della Spal, è incappato in due pesanti sconfitte, in casa contro l'Udinese e in trasferta contro il Napoli, che hanno mantenuto i neroverdi ancora nel pieno della zona retrocessione, con due soli punti di vantaggio rispetto al terzultimo posto. Non sta facendo meglio il Milan che ha vinto solo una delle ultime sette partite disputate tra campionato ed Europa League, quella esterna in casa del Chievo nello scorso turno infrasettimanale. Successo che non ha risolto i problemi della squadra di Montella, che è poi caduta in casa contro la Juventus e poi ha pareggiato a reti bianche sul campo dell'AEK Atene in Europa League, con i greci che avevano imposto il pari al Milan anche all'andata a San Siro.

I PRECEDENTI

Nell'ultimo precedente al Mapei Stadium tra le due squadre, disputato il 26 febbraio scorso, il Milan è passato in un match ricco di polemiche arbitrali, vincendo di misura grazie ad un calcio di rigore trasformato da Carlos Bacca. Il 6 marzo 2016 il Sassuolo ha battuto due a zero in casa il Milan grazie alle reti di Duncan e Sansone. Da segnalare come le due squadre non abbiano mai pareggiato in incontri ufficiali di campionato, da quando il Sassuolo si è guadagnato nel 2013 il diritto a giocare nella massima serie.

QUOTE E PRONOSTICO

Nonostante il momento difficile, le agenzie di scommesse considerano il Milan favorito per il match di Reggio Emilia, con vittoria esterna quotata 2.10 da William Hill e quota per l'eventuale pareggio fissata a 3.50 da Bwin. Bet365 propone a 3.75 la quota per la vittoria interna del Sassuolo e a 1.89 la quota per l'over 2.5, mentre l'under 2.5 viene quotato 1.88 da Paddy Power.

