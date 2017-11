Teramo Sudtirol/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

05 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Teramo Sudtirol, Serie C girone B (Foto LaPresse)

Teramo Sudtirol, in campo alle ore 14:30 di domenica 5 novembre, è diretta dall'arbitro Eduart Pashuku della sezione di Albano Laziale; si gioca per la dodicesima giornata del girone B della Serie C 2017-2018. Il Teramo è reduce dal pareggio sul campo dell'Albinoleffe (1-1 il risultato finale), con la squadra abruzzese che non perde ormai da cinque partite, durante le quali ha raccolto quattro pareggi ed una vittoria, quella casalinga contro il più quotato Padova. La classifica vede il Teramo in tredicesima posizione, a quota 12 punti. Gli abruzzesi devono recuperare una gara, avendo giocato dieci incontri e non undici come la maggior parte delle squadre del girone B. Virtualmente, vincendo il recupero, entrerebbe nelle prime dieci posizioni della classifica generale.

Il Sudtirol conferma di attraversare un ottimo momento di forma, con la terza vittoria in cinque partite. Il successo è arrivato ai danni del Vicenza, battuto in casa di misura con il risultato finale di 1-0. Gli uomini del tecnico Paolo Zanetti stanno letteralmente volando ed attualmente occupano la decima posizione in classifica a quota 15 punti, tre in più rispetto al Teramo. Dieci punti sono arrivati nelle ultime cinque gare, frutto di tre vittorie e un pareggio. Una sola sconfitta per la formazione di Bolzano, battuta fuori casa dal Padova con un secco 3-1. La vetta, occupata da Renate e Pordenone, è distante soltanto sei punti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Teramo Sudtirol non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI TERAMO SUDTIROL

Il Teramo allenato da Antonino Asta vuole lottare per qualcosa di più che un semplice piazzamento dignitoso a fine stagione. Gli abruzzesi sono in serie positiva da un mese e vogliono sfruttare il turno casalingo di domenica per proseguire le loro performance, che fin qui sono andate oltre le più rosee aspettative. La sfida del Fratelli d'Italia del turno precedente si è conclusa con un ottimo pareggio, contro una formazione, l'Albinoleffe, più forte rispetto al Teramo. Antonino Asta ha schierato la sua formazione con il modulo 3-5-2. In porta Calore. Difesa a tre con Sales, Speranza e Altobelli. A centrocampo, in mediana, De Grazia, Ilari e Graziano, con Ventola e Varas esterni. In attacco spazio a Barbuti e Tulli. Dopo l'iniziale svantaggio subito da una rete di Giorgione all'undicesimo minuto del primo tempo, il Teramo è stato bravo a reagire nella ripresa, siglando la rete del definitivo 1-1 con l'attaccante Barbuti, che di testa su cross di Simone Sales ha realizzato il suo secondo gol stagionale.

Dopo la vittoria ottenuta in casa contro il Vicenza, il Sudtirol di mister Zanetti inizia a sognare in grande. Ad inizio stagione in pochi avrebbero pensato che i bolzanini potessero ambire alle posizioni di vertice del girone B del campionato di Serie C, invece la squadra è andata ben al di sopra delle aspettative dei tifosi stessi, regalando nell'ultimo mese di ottobre prestazioni via a via più convincenti. Il Sudtirol vuole iniziare alla grande anche il mese di novembre, ripetendo la prestazione fornita nel match contro il Vicenza. Zanetti ha schierato come modulo il 3-5-2. In porta Offredi. Difesa a tre con Vinetot, Sgarbi ed Erlic. A centrocampo Fink, Cia e Berardocco, con gli esterni Tait e Frascatore. In avanti la coppia offensiva composta da Costantino e Gyasi. A siglare la rete del successo contro il Vicenza è stata un'autorete di Davide Bianchi, giocatore del Vicenza, che quando mancavano dieci minuti al termine della partita ha acceso l'entusiasmo sugli spalti dello stadio Druso.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quello che dice l'agenzia di scommesse Eurobet per questa partita di Serie c. Scopriamo che il Teramo (quota 2.20 per il segno 1) è favorito rispetto al Sudtirol la cui vittoria - segno 2 - vale 3.20 volte la somma giocata, con il pareggio, per il quale dovrete giocare il segno 2, che viene invece quotato a 3.15.

