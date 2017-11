Vicenza Sambenedettese/ Streaming video e diretta Sportube: formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Vicenza Sambenedettese: streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 12^ giornata del girone B di Serie C

05 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Vicenza Sambenedettese, Serie C girone B (Foto LaPresse)

Vicenza Sambenedettese sarà diretta dal signor Riccardo Annaloro; squadre in campo alle ore 14:30 per il girone B della Serie C 2017-2018, di cui si gioca la dodicesima giornata. Vicenza in caduta libera in queste ultime cinque partite, dove sono arrivate tre sconfitte, le ultime due consecutive contro Sudtirol (domenica scorsa) e due settimane fa contro la Triestina davanti al proprio pubblico. I giocatori vicentini tornano a giocatore allo Stadio Romeo Menti con la consapevolezza che contro la Sambenedettese non sarà affatto semplice cogliere un risultato positivo. In classifica, il Vicenza occupa la nona posizione, in coabitazione con il Sudtirol (decimo). Entrambe hanno quindici punti.

Situazione diametralmente opposta in casa Samb. I marchigiani sono una delle squadre più forti e in forma del campionato, come dimostra la terza posizione in classifica a quota 20 punti, ad un punto dalla vetta occupata da Renate e Pordenone, ma con una partita ancora da recuperare. Percorso praticamente perfetto ad ottobre per gli uomini allenati dal tecnico Francesco Moriero, che hanno collezionato 3 vittorie e due pareggi. Nell'ultima partita disputata, la Sambenedettese ha pareggiato per 0-0 contro il modesto Fano, rallentando un po' la sua corsa. Con una vittoria, che alla vigilia appariva scontata, sarebbe stata in prima posizione da sola, davanti a Renate e Pordenone.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Vicenza Sambenedettese non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA SAMBENEDETTESE

Il Vicenza di mister Alberto Colombo vorrebbe tornare al successo ma contro questa Sambenedettese è difficile per chiunque. Vincere contro una delle migliori squadre del girone significherebbe tanto per la squadra allenata da Colombo, ma il momento di forma attraversato dai giocatori veneti sembra escludere l'avverarsi di tale possibilità. Nell'ultima trasferta disputata, il Vicenza ha perso 1-0 a Bolzano contro il Sudtirol. Anche sfortunati i vicentini, che fino a dieci minuti dal termine potevano contare su un discreto 0-0, prima che Davide Bianchi si inventasse un'autorete che ha permesso ai padroni di casa di conquistare altri tre punti. Per il Vicenza, nel modulo 4-3-3, sono scesi in campo Valentini in porta; coppia centrale di difesa Milesi-Crescenzi, con terzini Bianchi e Beruatto; a centrocampo Romizi con Bangu e Tassi; in avanti tridente composto da Lanini, capitan Giacomelli e la punta centrale Gianmario Comi.

L'unico neo di un ottobre altrimenti perfetto è stato lo scialbo pareggio casalingo conseguito contro il Fano davanti al proprio pubblico (0-0 il risultato finale), quando tutti alla vigilia credevano in una facile vittoria della squadra allenata da Francesco Moriero. I padroni di casa sono scesi in campo con il modulo 4-3-3. In porta Aridità. Difesa a quattro con Rapisarda, Miceli, Patti e Tomi. A centrocampo Bacinovic, Vallocchia e Gelonese. In attacco Troianiello, Valente e Miracoli. La Samb è chiamata al riscatto immediato e la trasferta di Vicenza appare l'occasione ideale per tornare a vincere ed iniziare nel modo migliore il mese di novembre. Non sarà una passeggiata, come sarebbe dovuta essere la sfida di domenica scorsa contro il Fano, ma la Samb ha tutte le potenzialità per fare bene nella trasferta di questo weekend allo stadio Menti.

QUOTE E PRONOSTICO

Il segno 1 (vittoria Vicenza) è quotato a 2.50. La vittoria della Sambenedettes, identificata dal segno 2, vale invece 2.85. Il pareggio, per il quale dovrete giocare il segno 2, arriva a 3.05 volte la cifra investita. La fonte per queste quote è l'agenzia di scommesse Eurobet, una delle tante ad aver fornito i pronostici sulla partita dello stadio Romeo Menti.

