Video/ Angers Psg (0-5): highlights e gol della partita (Ligue 1, 12^ giornata)

05 novembre 2017 Umberto Tessier

Video Angers Psg (LaPresse)

La capolista Psg fa visita all'Angers in una sfida che appare già ampiamente segnata per la differenza tecnica ampia tra le due squadre. Il Psg la sblocca subito con Mbappè su assist pregevole di Dani Alves. Ci prova poi Marco Verratti al 9' dalla distanza ma la palla esce fuori di molto. Psg in controllo totale della partita con la sensazione di poter assistere all'ennesima goleada. Al 14' arriva il raddoppio dei paragini. Altro assist di Dani Alves questa volta per Draxler che da dentro l'area di destro piazza la palla nell'angolino. Intanto sale in cattedra Cavani che insiste per trovare la gioia personale. L'ennesimo gol del bomber uruguaiano arriva grazie all'assist di Mbappè con Cavani che dal lato destro dell'area di rigore non lascia scampo al portiere avversario. Partita chiusa praticamente in mezz'ora.

IL SECONDO TEMPO

Nella seconda frazione completano lo show Cavani e Mbappè che trovano un gol a testa firmando due doppiette di pregevole fattura. Gli assist per le due reti sono stati rispettivamente di Draxler e Lucas Moura. Il Psg asfalta l'Angers a domicilio e continua a macinare gol e spettacolo. La compagine parigina è troppo superiore alle altre squadre in questa Ligue 1 e sembra avviata verso un trionfo che nessuno può ostacolare. Il vero obiettivo della compagine guidata da Emery è la Champions League a cui ambisce a pieno diritto. L'Angers, tredicesimo in classifica, lotta per la salvezza.

