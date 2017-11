Video/ Bologna Crotone (2-3): highlights e gol della partita (Serie A 12^ giornata)

Video Bologna Crotone (2-3): gli highlights e i gol della partita che si è giocata sabato 4 novembre, valida per la 12^ giornata del campionato di Serie A

Video Bologna Crotone (LaPresse)

La gara Bologna-Crotone è terminata col risultato di 2-3, ma ha visto i felsinei dominare in lungo e largo allo Stadio Dall'Ara. La squadra di Roberto Donadoni ha avuto dalla sua parte il possesso palla che è stato 66% a 34%. Il Crotone nonostante questi dati è riuscito a portare a casa una vittoria preziosa, sfruttando al massimo gli episodi anche se paradossalmente ha tirato più in porta, le conclusioni sono 15 a 10 di cui nello specchio 5 a 6. L'arbitro Pasqua ha poi dovuto tirare fuori pochi cartellini gialli, il conto appena 2 a 3, in una partita dove non ci sono state troppe interruzioni e troppe irregolarità. Sicuramente è stato importante l'apporto di Simone Verdi, autore di una doppietta ma non in grado alla fine di essere decisivo. Un risultato difficile da accettare per i padroni di casa che comunque stanno vivendo una stagione molto importante sotto il punto di vista anche dei numeri e non solo delle prestazioni.

LE DICHIARAZIONI

E' un successo importante per Davide Nicola in Bologna-Crotone, un successo che regala tre punti e ossigeno in classifica. Alla fine della partita il tecnico dei calabresi ha così sottolineato a Rai Sport: "Grazie all'interpretazione dei miei ragazzi siamo riusciti a prenderci tre punti fondamentali. Non bastano, ma sono importanti per avvicinarci quanto prima alla salvezza. Abbiamo affrontato una squadra di livello che ci ha messo in grande difficoltà". Il Bologna si è fatto rimontare dopo essere andato per due volte in vantaggio, ma non bisogna fare drammi come ha spiegato proprio Roberto Donadoni a Rai Sport: "Abbiamo perso una partita incredibile. Loro hanno avuto anche un pizzico di fortuna e hanno fatto tre gol. Noi dobbiamo essere assolutamente più cattivi e incisivi. Dovevamo concretizzare meglio le occasioni da rete che abbiamo creato".

