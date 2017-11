Video/ Brescia Venezia (1-2): highlights e gol della partita (Serie B 13^ giornata)

Video Brescia Venezia (risultato finale 1-2): highlights e i gol della partita giocata al Rigamonti e valida nella 13^ giornata della Serie B 2017-2018.

05 novembre 2017 Michela Colombo

Video Brescia Venezia (LaPresse)

Si è chiusa con una bella vittoria da parte della compagine ospite il match tra Brescia e Venezia, partita valida nella 13^ giornata del Campionato di Serie B 2017-2018: al Rigamonti il tabellone finale infatti ha arriso alla squadra di Inzaghi alla vittoria per 1-2. Dopo un primo tempo teso ma terminato a reti bianche, l'azione si è concentrata specialmente nella ripresa: qui è stato il bomber della Leonessa Caracciolo ha sfondare lo specchio avversario al 85’. Il rilancio dei lagunari comunque non si è fatto attendere molto visto che due minuti dopo è stato il veneto Pinato a firmare il pareggio: al 89’ ci ha poi pensato Falzerano, su assist di Garofalo a dare la vittoria al Venezia. Dando un occhio alla classifica vediamo quindi che la compagine veneta è volata a quota 21 punti, sufficienti per la 4^ posizione della classifica: il Brescia invece rimane a quota 16 punti, validi per la 14^ posizione della classifica della cadetteria. Considerando infine qualche numero del mach ricordiamo che il Brescia ha realizzato il maggior possesso palla (53%) ma ha anche firmato il minor numeri di tiri, appena 7 di cui 3 in porta mentre il Venezia ne ha messi in statistica 11 in totale, di cui 4 in target. Segnaliamo poi che la Leonessa ha firmato 9 corner, 2 parate e 10 falli, mentre i veneti hanno messo a tabella 11 punizioni, appena 7 calci d'angolo e 9 falli.

LE DICHIARAZIONI

Dopo la sconfitta subita di fronte al pubblico di casa per mano del Venezia, al tecnico della Leonessa Pasquale Marino, intervistato dai microfoni di Sky Sport nel post match, non resta che applaudire agli avversari: “Non abbiamo saputo gestire il vantaggio, subendo due reti che si potevano evitare. Complessivamente il Venezia ha meritato la vittoria, però potevamo stare più attenti. Dopo il nostro vantaggio, la palla non doveva arrivare con così tanta facilità agli avversari. C'è rammarico, perchè abbiamo disputato anche un brutto primo tempo. C'è da fare tanto lavoro e ci dobbiamo salvare il prima possibile". E' invece chiaramente entusiasta l’allenatore del Venezia, che nel post partita ha esaltato i suoi per la bella prestazione messa in campo per il 13^ turno della cadetteria: “Sono strafelice per i miei giocatori, che hanno fatto qualcosa d’incredibile, siamo venuti a vincere su un campo difficilissimo come quello di Brescia, con una reazione fantastica dopo aver preso gol a quattro minuti dalla fine. Mi sarebbe piaciuto vincere in un altro modo, ma ovviamente va benissimo così. E’ stato fantastico essere riusciti a portare a casa questa partita. Nessuno deve alzare la cresta. Sul gol nessun errore, Modolo è stato bravissimo. Anch’io quando abbiamo fatto l’1-1 ho pensato che forse era meglio non perderla, ma i miei ragazzi si sono ribellati alla sconfitta fino a quel punto immeritati”.

