Video/ Carpi Ascoli (4-2): highlights e gol della partita (Serie B 13^ giornata)

Video Carpi Ascoli (4-2): gli highlights e i gol della partita che si è giocata sabato 4 novembre, valida per la 13^ giornata del campionato di Serie B

05 novembre 2017 Stefano Belli

Video Carpi Ascoli - La Presse

Il Carpi torna alla vittoria battendo l'Ascoli per 4-2 in una pirotecnica partita della tredicesima giornata di Serie B, la squadra di Calabro si riavvicina alla zona play-off mentre quella di Fiorin nonostante una buona prestazione resta all'ultimo posto in classifica. Grande protagonista del match Giancarlo Malcore, l'attaccante classe 1993 realizza la sua prima tripletta in Serie B regalando così i tre punti ai padroni di casa al quarto successo interno tra le mura amiche del Cabassi, ma gli ospiti hanno venduto cara la pelle passando in vantaggio per primi al 20' con Parlati e pareggiando momentaneamente i conti proprio a ridosso dell'intervallo con Favilli (quinto centro in campionato) che nella ripresa ha sfiorato a più riprese la doppietta.

NEL SECONDO TEMPO

Nella seconda frazione di campo emerge alla distanza il Carpi che comunque metterà la vittoria in cassaforte solamente nei minuti finali con Carletti che segna il gol della tranquillità a sette minuti dal novantesimo. Ascoli sfortunato nel recupero con il palo colpito da Clemenza al 93', ma se il pallone fosse comunque entrato non ci sarebbe stato il tempo per tentare la rimonta. Per il club marchigiano si tratta del quinto KO lontano dal Del Duca, in trasferta dunque per l'Ascoli c'è decisamente molto da rivedere.

