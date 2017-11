Video/ Catania Bisceglie (4-1): highlights e gol della partita (Serie C 12^ giornata)

Video Catania Bisceglie (risultato finale 4-1): highlights e gol della partita valida nella 12^ giornata del girone C del Campionato di Serie C 2017-2018.

05 novembre 2017 Fabio Belli

Video Catania Bisceglie (LaPresse)

Torna alla vittoria dopo due sconfitte consecutive il Catania di Cristiano Lucarelli, che cala un secco poker sul Bisceglie che incappa invece nel terzo ko consecutivo. Per gli etnei agganciato il Monopoli, che in questa giornata riposerà, al secondo posto a quota 22 punti, e superato il Siracusa, sorpreso in casa dalla Paganese e che resta quarto a quota 20. 12 punti e tredicesimo posto per un Bisceglie che ha pagato soprattutto il micidiale uno-due piazzato dai catanesi nel giro di 7’ in avvio di gara. A segno prima Curiale su perfetto assist di Russotto e poi Di Grazia, che era subentrato 3’ prima a Blondett, costretto subito ad alzare bandiera bianca per infortunio. Prima dell’intervallo, è arrivato anche il tris dei rossoazzurri che sono andati a segno di nuovo con Curiale, che ha firmato la doppietta personale sfruttando un suggerimento di Marchese, incontenibile sulla sinistra.

IL SECONDO TEMPO

Come accaduto in occasione delle precedenti sconfitte, il Catania si è un po’ addormentato sul più bello, subendo nella ripresa il gol di Jovanovic e rischiando il due occasioni il 3-2 che avrebbe riaperto la partita, con il Bisceglie che in particolare ha mancato al 32’ della ripresa una gigantesca opportunità con Gabrielloni. Subito dopo, Semenzato ha servito a Russotto il pallone buono per il 4-1 che ha chiuso definitivamente la partita. La maggiore qualità tecnica del Catania non è stata sostanzialmente mai in discussione, ma Lucarelli dovrà comunque riflettere sull’aver concesso chance nel secondo tempo ad un Bisceglie che era stato totalmente annichilito nel primo tempo, rischiando di riaprire un match senza storia

