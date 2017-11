Video/ Cittadella Ternana (1-1): highlights e gol della partita (Serie B 13^ giornata)

Video Cittadella Ternana (1-1): gli highlights e i gol della partita che si è giocata sabato 4 novembre, valida per la 13^ giornata del campionato di Serie B

05 novembre 2017 Stefano Belli

Video Cittadella Ternana (LAPRESSE)

Al Tombolato la Ternana si conferma una squadra rognosa da affrontare, ora ne sa qualcosa anche il Cittadella che in casa non va oltre l'1-1 nella tredicesima giornata di Serie B contro la formazione di Pochesci: un pari che probabilmente non serve a nessuno visto che la compagine di Venturato rimane fuori dalla zona play-off mentre il club umbro resta invischiato nella lotta per non retrocedere. Primo tempo molto equilibrato che viene sbloccato solamente a due minuti dall'intervallo da Arrighini che all'ennesimo tentativo gonfia la rete e costringe gli avversari a inseguire. Nella ripresa Bleve contribuisce a tenere a galla i suoi negando la doppietta ad Arrighini e facendo il suo dovere tra i pali, dall'altra parte Carretta si divora il gol del pari calciando addosso ad Alfonso quando era tutto solo davanti all'estremo difensore avversario e aveva l'imbarazzo della scelta su come concludere a rete.

UN GOL PER TEMPO

Poco male per il numero 20 della Ternana che nel giro di pochi minuti troverà il modo di farsi perdonare siglando la rete del definitivo 1-1, il parziale non cambierà di più fino al triplice fischio, anche perché Bleve sembra avere un conto aperto con Arrighini al quale sbarra nel vero senso della parola la propria porta. Ternana che lontano dal Liberati non sa proprio vincere, solamente tre pareggi nelle sei trasferte sin qui disputate, secondo pari consecutivo per il Cittadella e questo rappresenta sicuramente una novità per i granata che anche la scorsa stagione ci hanno abituato a non avere mezze misure: molte vittorie alternate da altrettante sconfitte.

