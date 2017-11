Video/ Cosenza Fondi (1-1): highlights e gol della partita (Serie C 12^ giornata)

Video Cosenza Fondi (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita valida nella 12^ giornata del girone C del Campionato di Serie C 2017-2018.

05 novembre 2017 Fabio Belli

Video Cosenza Fondi (LaPresse)

Ancora una beffa per il Cosenza, ancora un risultato utile per il Fondi di Mattei, al quarto risultato di fila tra pareggi e vittorie, otto punti e quattro partite che mantengono i pontini a 10 punti, appena fuori dalla zona retrocessione ed una lunghezza avanti rispetto ai silani che hanno mancato davvero una grande occasione per trovare la seconda vittoria interna consecutiva, dopo quella di due settimane fa contro il Bisceglie. Nel primo tempo il Fondi ha disputato una partita ordinata, ma concludendo una sola volta verso la porta silana con Corticchia. Maggiormente insistita la manovra offensiva del Cosenza, che è riuscito a passare poco prima dell’intervallo: al 38’ sponda di Baclet e gran botta da fuori area di Mungo, dove il pur ottimo portiere albanese del Fondi, Elezaj, non è potuto arrivare.

IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo il Fondi è apparso maggiormente in partita, col tecnico Mattei che ha alzato il baricentro della squadra, che ha iniziato a manovrare con maggiore efficacia nella metà campo calabrese. I cambi fanno bene al Fondi che al 17’ con De Sousa impegna severamente il portiere di casa Saracco, ma al 20’ resta in dieci per l’espulsione diretta di Quaini, reo di un brutto fallo su Mungo. In superiorità numerica, il Cosenza sembra a un passo dal chiudere la pratica, invece Mattei schiera un Fondi a trazione anteriore con 4 punte in campo e viene premiato a 2’ dal novantesimo: Nolé raccoglie un pallone vagante al limite dell’area silana e realizza con una gran botta il pari ormai insperato per gli ospiti. Nei 5’ di recupero ci pensa Elezaj a sventare gli ultimi assalti di Baclet per i cosentini.

