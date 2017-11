Video/ Entella Cesena (2-2): highlights e gol della partita (Serie B 13^ giornata)

Video Entella Cesena (2-2): gli highlights e i gol della partita che si è giocata sabato 4 novembre, valida per la 13^ giornata del campionato di Serie B

05 novembre 2017 Francesco Zaza

Video Entella Cesena - La Presse

Finisce 2-2 la gara tra Virtus Entella e Cesena. Ospiti in vantaggio con Jallow che poco dopo si ripete firmando anche il raddoppio. I liguri non demordono e grazie alle reti di La Mantia e Diaw trovano il pari. In classifica le due squadre rimangono nei bassifondi: 22esimo il Cesena, 17esima la Virtus Entella. Nel prossimo turno Avellino – Virtus Entella e Cesena – Salernitana. Virtus Entella in campo con il 4-3-3. Tra i pali Iacobucci, in difesa Belli, Benedetti, De Santis e Brivio. Centrocampo composto da Eramo, Troiano e Crimi mentre in attacco troviamo Nizzetto, De Luca e La Mantia. Il Cesena risponde con il 4-4-1-1. In porta Fulignati, in difesa Donkor, Esposito, Scognamiglio e Fazzi. A centrocampo da destra verso sinistra Kupisz, Di Noia, Schiavone e Dalmonte. In zona offensiva Laribi in supporto di Jallow.

SINTESI PRIMO TEMPO

Primo tentativo di affondo dell'Entella: colpo di tacco di De Luca senza però trovare alcun compagno. Poco dopo l'ex Atalanta protesta in area di rigore avversaria per una leggera spinta di Fazzi ma per Di Paolo non ci sono gli estremi per concedere il penalty. Alla prima vera azione pericolosa della partita il Cesena si porta in vantaggio. Ottima giocata di Laribi che dalla sinistra lascia partire il traversone in area di rigore per Jallow lasciato libero da Benedetti e l'ex Trapani approfitta anche di un'uscita non perfetta di Iacobucci per depositare in rete. Terzo gol consecutivo per lui. L'Entella prova a reagire ma senza precisione. Azione travolgente di Laribi al 16esimo che parte dalla sua metà campo palla al piede. Arrivato al limite dell'area dell'Entella si scontra però con Benedetti senza concludere. Arriva intanto il primo cambio per il Cesena: in campo Rigione al posto dell'infortunato Donkor. Sugli sviluppi di un calcio di punizione palla a spiovere sul secondo palo di Brivio. Prova la sponda Benedetti senza trovare però alcun compagno a centro area.Uscita da brividi intanto di Fulignati sul traversone dalla destra di Belli. Per sua fortuna nessun attaccante dell'Entella riesce ad approfittarne. Ancora un'occasione per l'Entella, traversone dalla corsia mancina di Nizzetto per il colpo di testa di La Mantia che spedisce di pochissimo a lato. Alla mezzora ancora un pericolo per la difesa dell'Entella, Jallow vince un contrasto al limite dell'area di rigore con Brivio e calcia con il destro chiamando Iacobucci alla grande parata in tuffo. Al 36esimo il Cesena raddoppia. Ripartenza micidiale del Cesena, tacco di Dalmonte sulla trequarti a liberare Laribi che vede il taglio di Jallow che brucia De Santis e con il piattone manda alle spalle di Iacobucci per la seconda volta. Prima dell'intervallo la Virtus accorcia: sul traversone dalla sinistra di Nizzetto stacca indisturbato all'altezza dell'area piccola La Mantia che manda alle spalle di Fulignati.

SINTESI SECONDO TEMPO

Al 48esimo La Mantia tenta una girata abbastanza difficile nel cuore dell'area di rigore avversaria. Il suo destro termina abbastanza alto rispetto alla porta di Fulignati. Poco dopo solito schema dell'Entella su calcio da fermo, pallone sul secondo palo per la sponda di Benedetti che però non trova alcun compagno a centro area. Ancora un traversone, stavolta basso, di Nizzetto dalla corsia mancina e con qualche difficoltà la difesa del Cesena riesce a liberare l'area di rigore. Poco dopo destro secco dal limite dell'area Crimi, l'ex di turno colpisce bene ma il suo tiro viene murato dalla difesa del Cesena. Primo cambio per l'Entella, in campo Diaw al posto di Mirko Eramo. Al 59esimo arriva il primo tentativo di Diaw con un tiro da posizione defilata, il suo destro di contro balzo viene ribattuto da Di Noia. Cesena vicino al tris. Calcio di punizione quasi perfetto di Karim Laribi, tiro a scendere sul primo palo e parata in tuffo dell'estremo difensore Iacobucci. Gol sbagliato, gol subito. Dalla bandierina cross preciso di Nizzetto per Diaw che stacca di testa indisturbato trovando il gol del pari. Arriva il secondo cambio per il Cesena, in campo Moussa Kone al posto di Jallow. Ancora un'uscita incerta di Fulignati che rischia di perdere la sfera con De Luca pronto a ribattere in rete. Il portiere ex Palermo riesce a rimediare in tempo. La Virtus ci prova. Ennesimo traversone dalla corsia sinistra di Nizzetto, pallone dentro per La Mantia che viene però anticipato dallo stacco di Scognamiglio. Sostituzione per l'Entella, in campo Palermo al posto di Crimi. Cambio anche tra la fila del Cesena, in campo Cascione al posto di Kupisz. Prova a mettere al centro De Luca, il suo traversone basso viene però intercetto in tuffo da Fulignati che fa sua la sfera. Il primo tiro in porta di questo secondo tempo da parte del Cesena arriva all'88esimo: ci prova con il destro Laribi sul primo palo ma è ottima la risposta di Iacobucci in tuffo. Ultimo cambio per l'Entella, in campo Baraye al posto di De Luca. Il match finisce in parità.

© Riproduzione Riservata.