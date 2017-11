Video/ Foggia Cremonese (2-3): highlights e gol della partita (Serie B 13^ giornata)

Video Foggia Cremonese (-): gli highlights e i gol della partita che si è giocata sabato 4 novembre, valida per la 13^ giornata del campionato di Serie B

05 novembre 2017 Francesco Zaza

Video Foggia Cremonese (LaPresse)

La Cremonese espugna in rimonta lo Zaccheria vincendo 2-3 contro il Foggia. I padroni di casa passano in vantaggio di due reti grazie a Coletti e Giacomo Beretta. Prima dell’intervallo Brighenti e Mokulu pareggiano i conti. Decide il match la rete di Piccolo a inizio ripresa. In classifica la Cremonese sale al terzo posto mentre il Foggia scivola al 18esimo. Nel prossimo turno di Serie B i grigiorossi testeranno le loro ambizioni allo Zini contro il Palermo mentre il Foggia sarà impegnato in un complicato scontro salvezza ad Ascoli. Foggia in campo con il 4-3-3. Tra i pali Guarna, in difesa Loiacono, Coletti, Camporese e Celli. A centrocampo Agazzi, Vacca e Deli mentre in zona offensiva Stroppa sceglie Chiricò, Beretta e Mazzeo. La Cremonese risponde con il 4-3-1-2. In porta Ujkani, zona difensiva occupata da Almici, Canini, Garcia Tena e Renzetti. In mediana Arini, Pesce e Croce, in avanti Piccolo, Mokulu, Brighenti.

SINTESI PRIMO TEMPO

Si parte forte. Mokulu appoggia per Piccolo che cerca un lancio lunghissimo per la corsa di Brighenti, spedendo la sfera direttamente in rimessa laterale. Poco dopo Mazzeo libera Deli con un gran colpo di tacco, il centrocampista prova a sfondare centralmente, saltando un paio di avversari, ma trascinandosi sul fondo il pallone. Qualche istante dopo Chiricò rientra sul mancino e crossa, sponda di testa di Beretta per il tiro al volo di Mazzeo che trova l'opposizione in due tempi di Ujkani. All'11esimo il primo squillo della Cremonese, con Brighenti che sguscia via ai due centrali rossoneri e cerca il primo palo con un destro lievemente smorzato, che si perde però sul fondo non di molto. Ospiti in vantaggio al 15esimo ma il gol è irregolare. Perfetto il traversone basso e tagliato di Almici, Brighenti anticipa tutti e gonfia la rete da due passi, ma il gol viene annullato per offside del centravanti. Cremonese che sembra aver trovato le misure all'avversario. Buona apertura di Croce per Renzetti, che controlla e fa partire un traversone intercettato sul primo palo da Guarna. Chiricò prova a scuotere i suoi. L'esterno converge verso il centro e prova ad incrociare il suo mancino, allargando troppo il suo tentativo. Immediata reazione dei grigiorossi. Azione insistita e prolungata che culmina nella sassata di sinistro dal limite di Pesce. Colpo di reni di Guarna che sfiora il pallone, prolungandolo sopra la traversa. Al 35esimo il Foggia passa in vantaggio: punizione magistrale di Coletti, che dai venticinque metri disegna una traiettoria imprendibile per Ujkani. I rossoneri poco dopo servono il bis. Traversone telecomandato di Mazzeo per Beretta, che approfitta della marcatura leggera di Renzetti e spinge il pallone in porta con un colpo di testa. Prima dell'intervallo gli ospiti accorciano. Pesce prolunga da terra per Brighenti, che è più lesto dell'avversario diretto e con un sinistro potente trafigge Guarna sul suo palo. Gara riaperta. Nel finale di tempo arriva il pari. Va in porta con tre tocchi la Cremonese: Piccolo allarga per Almici, che serve bene al centro dell'area Mokulu, che acciuffa il pareggio con una girata di destro.

SINTESI SECONDO TEMPO

Doppia sostituzione effettuata da Stroppa durante l'intervallo. Escono Chiricò e Deli, entrano Fedato e Gerbo. Al 49esimo la Cremonese sfiora il gol: serie di rimpalli sugli sviluppi di un corner, Mokulu cerca la zampata da posizione defilatissima, riesce a bloccare Guarna. Risponde il Foggia. Suggerimento alto di Gerbo, Mazzeo trova in qualche modo la deviazione, colpendo però in maniera piuttosto sporca, senza riuscire a trovare lo specchio. Al 56esimo i lombardi passano in vantaggio. Altra perla su calcio di punizione, quasi dalla stessa mattonella di quella di Coletti: soluzione a mezza altezza del sette, che impatta il secondo palo per poi oltrepassare la linea di porta. Clamorosa rimonta della Cremonese. I pugliesi sfiorano il pari qualche minuto dopo. Gerbo non sfrutta un'invitante occasione sparando altissimo da posizione favorevole. Problemi fisici intanto per Pesce, sostituito da Cavion. Al 72esimo Giacomo Beretta lascia il posto a Nicastro. Nella Cremonese Piccolo viene sostituito da Castrovilli. Il Foggia fatica a trovare varchi, gli avversari si difendono molto bene. Tentativo piuttosto velleitario di Fedato, che alza un campanile al volo di sinistro da posizione proibitiva, senza impensierire Ujkani. Arini poco dopo stende in scivolata Fedato e riceve un cartellino giallo. Rossoneri vicini al pareggio. Ennesimo cross di Celli, prepotente incornata di Loiacono, che costringe Ujkani a distendersi e a prolungare la sfera oltre la traversa. Marconi prende il posto di Benjamin Mokulu. Al 92esimo Garcia Tena ci mette provvidenzialmente una pezza: mischia furiosa nell'area della Cremonese, lo spagnolo svetta su tutti e allontana con un colpo di testa. Il Foggia non molla. Serpentina sulla sinistra di un ispirato Fedato, il cui cross è però troppo lungo per i compagni. Niente da fare per la formazione pugliese, vince la Cremonese.

