Video/ Francavilla Catanzaro (1-0): highlights e gol della partita (Serie C 12^ giornata)

05 novembre 2017 Fabio Belli

Video Francavilla Catanzaro (LaPresse)

Una Virtus Francavilla d’acciaio riesce a ottenere i tre punti contro un Catanzaro un po’ sfortunato nel finale di gara, ma che ha peccato in concretezza offensiva per sperare di fare risultato in trasferta. Successo interno che rappresenta per la Virtus Francavilla il riscatto dopo la sconfitta di Siracusa, e che mantiene la squadra allenata da Gaetano D’Agostino nel gruppo delle grandi. Resta a quota 12 un Catanzaro che dopo i due pareggi contro Andria e Trapani e le sconfitte contro Matera e Rende, non trova ancora la vittoria, che non arriva da cinque giornate per i calabresi. La partita si decide di fatto dopo 7’ nel primo tempo, con il difensore centrale della Virtus Francavilla, Maccarrone, bravo a svettare di testa e a bucare il portiere di casa Nordi. Il Catanzaro prova subito a reagire e al 18’ il portiere di casa Albertazzi sventa il pari su tentativo ravvicinato di Nicoletti, poi il primo tempo scorre via senza grandi sussulti, fatta eccezione per un’altra grande chance per Letizia, non sfruttata dai calabresi.

IL SECONDO TEMPO

Il Catanzaro prova ad alzare i ritmi nel corso della ripresa, ma la Virtus Francavilla manca due volte il raddoppio in contropiede. Il finale è infuocato, col Catanzaro che falisce due grandi chance per l’1-1. Prima Infantino coglie il palo al 31’ ad Albertazzi battuto, quindi al 39’ un pallone crossato teso da Onescu attraversa tutta l’area pugliese, senza che i giocatori giallorossi appostati riescano a trovare la deviazione vincente da due passi. Si chiude con la Virtus Francavilla vincente di misura dopo 5’ di recupero.

