Video/ Frosinone Parma (2-1): highlights e gol della partita (Serie B 13^ giornata)

Video Frosinone Parma (2-1): gli highlights e i gol della partita che si è giocata sabato 4 novembre, valida per la 13^ giornata del campionato di Serie B

05 novembre 2017 Francesco Zaza

Video Frosinone Parma (LaPresse)

Il Frosinone stende il Parma 2-1 allo Stirpe. Ciociari avanti nel primo tempo con Maiello e Ciano. Prima dell’intervallo il Parma accorcia le distanze grazie all’autogol di Maiello. Nella ripresa i giallo-azzurri gestiscono bene il vantaggio trovando una preziosa vittoria. Con i 3 punti conquistati il Frosinone sale al primo posto in classifica superando il Palermo. Resta invece in zona play-off la squadra di D’Aversa: ottavo posto. Nel prossimo turno di campionato i laziali giocheranno a La Spezia mentre il Parma sarà impegnato al Tombolato di Cittadella. Frosinone in campo con il 3-4-1-2. Bardi in porta, Terranova, Ariaudo e Brighenti in difesa. A centrocampo da destra verso sinistra M. Ciofani, Sammarco, Maiello e Beghetto mentre in zona offensive c'è Ciano in supporto della coppia Dionisi-D.Ciofani. Il Parma di D'Aversa replica con il 4-3-3. Frattali tra i pali, linea difensinva composta da Mazzocchi, Iacoponi, Lucarelli e Gagliolo. A centrocampo Munari, Scozzarella e Scavone, in attacco Roberto Insigne, Calaiò e Di Gaudio.

SINTESI PRIMO TEMPO

Si affaccia subito in attacco la formazione di casa: da destra, Daniel Ciofani rovescia verso il centro, arriva Beghetto che però non riesce a concludere. Frosinone intraprendente in questi primissimi minuti. Ancora Frosinone: Daniel Ciofani cerca il taglio in mezzo di Dionisi, ma Iacoponi anticipa l'ex Messina e spazza via. Al nono minuto si sblocca il risultato. Maiello porta palla sulla trequarti, non vede compagni liberi e decide di tirare senza troppa convinzione. Traiettoria centrale che però non viene controllata da Frattali, autore di una papera. Frosinone in vantaggio. Il Frosinone ci prova da calcio d'angolo. Gagliolo rischia parecchio decidendo di appoggiare, non senza rischi, verso Frattali che questa volta risolve. Rimane in zona d'attacco la squadra ciociara. Punizione interessante, assegnata per un fallo di Scozzarella ai danni di Maiello. I giallazzurri propongono uno schema ben congeniato. Il tracciante che libera Ariaudo nell'area parmigiana pesca però il difensore ex Cagliari in posizione di fuorigioco. Prova ancora a sfondare il Frosinone con Ciano e Beghetto. In estrema difficoltà la formazione di D'Aversa, scioccata dopo il gol di Maiello e l'erroraccio di Frattali. Al 15esimo è il turno di Ciano. Calibra il sinistro l'ex Crotone, ma non è preciso: palla in curva. Prova a reagire la squadra ospite: scambio tra Calaiò e Di Gaudio che porta al tiro l'ex ala del Carpi. Conclusione smorzata, facile presa per Bardi. Al 26esimo i laziali sfornano il raddoppio. Ciano dai 25 metri calcia benissimo una punizione a giro. Traiettoria precisa sulla quale Frattali nulla può: 2-0. In pochi minuti sfiora il 3-0 il Frosinone. Gran passaggio di Dionisi, Daniel Ciofani incrocia sul palo lontano ma non riesce a centrare la porta. Ancora Ciano ci prova da fuori: pallone alto. Sammarco al 32esimo resta a terra dopo uno scontro con Gagliolo. Qualche problema per il centrocampista ex Sampdoria, costretto ad abbandonare il campo per infortunio. Al suo posto entra Besea. Al 38esimo il Parma si riporta in partita con la specialità della casa: la palla da fermo. Flipper nell'area di rigore del Frosinone, il tocco decisivo è di Maiello che mette fuori causa Bardi: 2-1. Cartellino giallo per Mazzocchi: scaramucce con Dionisi. Ammonito anche l'attaccante del Frosinone.

SINTESI SECONDO TEMPO

Nessuna sostituzione effettuata dai due allenatori durante l'intervallo. Subito Parma in attacco. Giallo per Ariaudo che stende Scozzarella al limite dell'area. Ci prova Scozzarella. Attento Bardi, che respinge la punizione dell'ex Trapani. I crociati conquistano un paio di corner non riuscendo a concludere ma rimanendo comunque in zona d'attacco. Al 50esimo ci prova Roberto Insigne. Bardi, con qualche difficoltà, respinge ancora in angolo. Terzo corner consecutivo per i ducali. Sugli sviluppi si accende una mischia in area di rigore del Frosinone. Il pallone danza pericolosamente vicino alla porta dei ciociari, ma poi viene fischiato fallo in attacco al Parma. Riecco i ciociari in attacco. Al 53esimo Terranova interviene sull'angolo battuto da Ciano, ma non centra la porta di Frattali. Rispondono gli emiliani. Azione personale di Insigne, che parte bene e supera un paio di avversari, ma poi non riesce a trovare lo spunto decisivo per sfondare nell'area del Frosinone. Ammonito Calaiò: secondo l'arbitro, l'attaccante avrebbe colpito Ariaudo con una gomitata. D'Aversa effettua un cambio: fuori Di Gaudio, dentro Baraye. I ducali aumentano la pressione. Molto attento Ariaudo, che riesce ad anticipare Insigne prima che il napoletano termini la sua corsa in area. L'ex Latina sarebbe andato dritto in porta. Secondo cambio per il Frosinone: fuori Dionisi, dentro Frara. I ciociari passano al 3-5-2. In campo anche Dezi tra le fila del Pari: fuori Munari. La pressione esercitata dagli uomini di D'Aversa costringe il Frosinone a rintanarsi nella propria metà campo. Insigne ci prova da fuori: centrale, facile per Bardi. All'81esimo i ciociari vanno vicini al tris. Cross basso a rimorchio per Daniel Ciofani, che tira a botta sicura. C'è Lucarelli però sulla traiettoria: il capitano del Parma salva tutto. C'è spazio anche per Siligardi: fuori Scavone. D'Aversa le prove tutte: Parma a trazione anteriore con quattro attaccanti in campo. Ultimo cambio nel Frosinone: esce il neo entrato Frara, al suo posto Crivello. Problemi fisici per l'ex Juventus, che è stato recuperato solo da pochi giorni da Longo. Evidentemente una ricaduta per lui. Nel finale il Parma si riversa dalle parti di Bardi senza riuscire però a impensierire l'ex Chievo. I tre punti vanno al Frosinone.

