Video/ Novara Pro Vercelli (0-1): highlights e gol della partita (Serie B 13^ giornata)

Video Novara Pro Vercelli (0-1ù9: gli highlights e i gol della partita che si è giocata sabato 4 novembre, valida per la 13^ giornata del campionato di Serie B

05 novembre 2017 Michela Colombo

Video Novara Pro Vercelli (LaPresse)

Il Derby del Piola tra Novara e Pro Vercelli si è chiuso ieri con il risultato di 0-1 a favore dei biancoscudati, protagonisti un ottimo match valido nella 13^ giornata del Campionato di Serie B 2017-2018. Contrariamente al pronostico, alla squadra ospite, dopo un primo tempo terminato per 0-0, sono bastati pochi minuti nella ripresa per decidere la partita: al 56’ infatti ci ha pensato Morra ha finalizzare con successo l’assist di Ghiglioni. Nulla da fare quindi per gli azzurri, che perdono un’ottima chance per scalare la classifica della cadetteria: la graduatoria ora vede il Novara fermo a 17 punti e al 11^ gradino, con la Pro Vercelli invece salita a quota 13 punti ma ferma negli ultimi posti (19^ piazza). Dando un occhio ai numeri vediamo che la squadra padrona di casa ieri ha firmato il maggior possesso palla (535), ma il numero più basso di tiri, solo 6 di cui 2 in porta: a confronto la Pro Vercelli ne ha segnati complessivamente 7 di cui 4 a target, a cui si aggiungono anche 16 punizioni, nessuno fuorigioco e 14 falli. Completiamo la nostra analsi ricordando che gli azzurri hanno messo a tabella 14 punizioni, 9 calci d’angolo e 3 parate.

LE DICHIARAZIONI

C’è chiaramente amarezza in casa del Novara per la sconfitta subita nel derby contro la Pro Vercelli nel 13^ turno di Serie B. Al termine del match il tecnico azzurro Eugenio Corini comunque si prende le sue responsabilità in conferenza stampa: “Non siamo stati all'altezza dei nostri tifosi, la responsabilità è mia. La Pro Vercelli è stata più incisiva e in gare come queste chi mette più cattiveria vince... Sono rammaricato per il risultato... E' stata una gara molto equilibrata e i particolari hanno fatto la differenza: dovevamo e potevamo fare meglio... “. Di tutt’altro tono invece le parole dell’allenatore biancoscudato Grassadonia, che ai microfoni di Sky Sport ha applaudito ai suoi: “Una vittoria importante, che dedico ai miei ragazzi. Non è facile giocare sempre con questa tensione. Dopo una sconfitta immeritata ci siamo rialzati e ora guardiamo avanti con fiducia. Il Novara veniva da un periodo positivo... Dobbiamo mantenere grande equilibrio e continuare a lavorare con voglia e professionalità. Con un gruppo che mi segue. Oggi era un crocevia fondamentale, abbiamo regalato una gioia importante ai nostri tifosi”.

© Riproduzione Riservata.