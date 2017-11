Video/ Salernitana Bari (2-2): highlights e gol della partita (Serie B 13^ giornata)

Video Salernitana Bari (2-2): gli highlights e i gol della partita che si è giocata sabato 4 novembre, valida per la 13^ giornata del campionato di Serie B

05 novembre 2017 Stefano Belli

Video Salernitana Bari (LaPresse)

Salernitana-Bari era forse uno dei match più importanti di tutta la tredicesima giornata di Serie B 2017-18, all'Arechi le due squadre si sono divise la posta in palio impattando 2-2: per la squadra di Bollini si tratta del decimo risultato utile consecutivo che le consente di rimanere in zona play-off, mentre quella di Grosso riesce comunque a evitare un altro pesante KO in trasferta dove il bottino rimane comunque molto deficitario rispetto al rendimento in casa. Nel primo tempo l'equilibrio dura solamente 4 minuti, lo rompe Galano che realizza così il suo ottavo gol in stagione portando in vantaggio i galletti che vengono però raggiunti da Alessandro Rossi: l'ex-attaccante della Lazio Primavera intorno al quarto d'ora firma la rete del pari, il numero 30 granata ci prende gusto a segnare e nel recupero realizza la sua doppietta personale portando avanti la Salernitana. Dal canto suo il Bari recrimina per la traversa colpita da Capradossi a metà primo tempo ma i padroni di casa meritano di condurre. Nel secondo tempo Grosso si affida a Brienza che ridà vigore alla manovra del Bari, i giocatori di Bollini provano a difendere il vantaggio in tutte le maniere ma a pochi minuti dal novantesimo arriva un'altra doppietta, quella di Galano che sale a quota 9 nella classifica marcatori e salva il Bari dalla quinta sconfitta esterna, la Salernitana può consolarsi con una buonissima prestazione a discapito delle tante assenze nel reparto difensivo in piena emergenza.

LE DICHIARAZIONI

Le parole di Alberto Bollini, allenatore della Salernitana, nel post-gara su Sky Sport: "Abbiamo giocato contro una squadra molto forte tenendole testa nonostante le numerose assenze in difesa che mi hanno costretto a reinventare completamente il modulo tattico. Vedo il bicchiere mezzo pieno per la disponibilità dei miei ragazzi che si sono adattati magnificamente alla situazione, peccato non aver vinto visto che eravamo in vantaggio fino a un quarto d'ora dal novantesimo, il primo gol subito era sicuramente evitabile ma ho poco da rimproverare alla squadra, a livello caratteriale e di gruppo abbiamo dimostrato di essere all'altezza delle migliori compagini della Serie B". Autore di una doppietta, l'attaccante della Salernitana, Alessandro Rossi, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Ho visto la palla e d'istinto mi sono lanciato senza ragionare più di tanto, sono contento per come sia andata oggi, al di là del risultato che non ci ha premiato. La fiducia del mister mi ha aiutato molto da quando sono arrivato a Salerno, è grazie a lui se sono riuscito a inserirmi nel gruppo, una grossa mano me l'hanno data anche i compagni che mi hanno subito fatto sentire uno di loro. Sarò per sempre grato alla Lazio che mi ha dato la possibilità di crescere e di arrivare a questi livelli".

