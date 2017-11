BIGLIETTI JUVENTUS BARCELLONA / Champions League, Allianz Stadium sold out in pochi minuti

Biglietti Juventus Barcellona, l'Allianz Stadium va sold out in poche ore: c'è grande attesa a Torino per l'arrivo della squadra blaugrana dopo il 3-0 dell'andata. (Champions League)

06 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Biglietti Barcellona Juventus, Paulo Dybala - La Presse

Juventus-Barcellona fa il sold out, i biglietti sono finiti, e i tifosi bianconeri sono vicini alla squadra per il passaggio del turno in Champions League. Sarà una partita fondamentale per provare a portare a casa un risultato importante. La società bianconera infatti ha messo come obiettivo minimo quello di tornare a competere ad alti livelli in Champions dopo la finale di Cardiff. Un'eventuale sconfitta metterebbe i bianconeri nei guai, costretti poi a giocarsi la qualificazione al Pireo a dicembre, dove lo stesso Barca non è andato oltre lo 0-0. Serve una prestazione importante per non ripetere il pesante 3-0 dell'andata. Quella era una Juventus diversa però dove mancavano Claudio Marchisio e Sami Khedira, dove Gonzalo Higuain era ancora imballato nelle gambe. Ora i bianconeri vogliono tornare a far tremare l'Europa anche perché si troveranno di fronte a un impegno importante in un momento decisivo.

ALLIANZ STADIUM TUTTO ESAURITO IN POCHE ORE

Neanche il tempo di aprire la vendita che tutti i biglietti per Juventus-Barcellona sono andati esauriti. Sold out dunque per la sfida dell'Allianz Stadium del prossimo 22 novembre quando i bianconeri dovranno provare almeno a pareggiare per mantenere il vantaggio nei confronti dello Sporting Lisbona nel Gruppo D di Champions League. Al momento la squadra bianconera è infatti avanti di 3 punti, grazie alla vittoria arrivata a Torino due partite fa proprio contro i lusitani. Una grande risposta da parte del pubblico che da il segnale di come ci sia grandissima voglia di andare a vincere questo trofeo, sfiorato appena nelle ultime due stagioni quando i bianconeri sono arrivati in finale perdendo prima col Barcellona e poi col Real Madrid. Di sicuro sarà una bella gara tra due squadre che puntano ad arrivare fino in fondo. Staremo a vedere se il dodicesimo uomo in campo riuscirà a fare il suo per la partita in questione.

