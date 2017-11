Carrarese Alessandria/ Streaming video e diretta Rai.tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

06 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Carrarese Alessandria, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Carrarese Alessandria, che sarà diretta dall'arbitro Diego Provesi, è il posticipo della dodicesima giornata di Serie C 2017-2018: squadre in campo per il girone A alle ore 20:45 di lunedì 6 novembre. La Carrarese è reduce dalla sconfitta in trasferta contro la Lucchese con il risultato finale di 3-2 a favore dei padroni di casa. Un ko che allontana ulteriormente la Carrarese dalle posizioni di vertice, dopo un ottimo inizio di torneo tra agosto e la prima metà di settembre. Nelle ultime cinque partite, sono arrivate due sconfitte, due vittorie e 1 pareggio. Sette punti sono pochi per una formazione che nelle sue fila può vantare anche la presenza di Ciccio Tavano. In classifica, la Carrarese è scivolata al settimo posto dopo aver disputato 10 partite, totalizzando 16 punti complessivi, gli stessi dell'Arzachena, rivelazione del campionato.

L'Alessandria stenta a decollare, nonostante i giocatori in rosa siano di estremo valore. Nell'ultima partita di campionato ha pareggiato 2-2 sul campo del Giana Erminia, dopo aver perso la settimana precedente 2-0 contro il Pisa davanti al proprio pubblico. In classifica l'Alessandria è precipitata in questo avvio di stagione al quindicesimo posto, con soli 9 punti conquistati nelle prime 10 partite disputate. Una media punti da play out, non certo da play off, che è l'obiettivo minimo della società piemontese. Per il momento, l'allenatore Christian Stellini rimane sulla sua panchina confermato dalla dirigenza.

CARRARESE ALESSANDRIA, DIRETTA STREAMING SU RAIPLAY

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Carrarese Alessandria sarà trasmessa in diretta tv, trattandosi del posticipo: sarà disponibile in chiaro per tutti sui canali Rai Sport e Rai Sport + e, in assenza di un televisore, la partita dello stadio dei Marmi si potrà seguire anche in diretta streaming video, visitando senza costi il sito www.raiplay.it e selezionando il canale di riferimento.

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE ALESSANDRIA

Gli uomini di Silvio Baldini hanno perso 3-2 il difficile match sul campo della Lucchese. Un match che vedeva alla fine del primo tempo gli ospiti avanti 2-1, grazie alle reti di Andrei e Tavano, che avevano portato il risultato momentaneamente sul 2-0 a favore dei calciatori della Carrarese. Poi il black out. Prima accorcia le distanze Arrigoni alla mezzora della prima frazione di gioco. Quindi la rimonta dei padroni di casa, che si consuma ad inizio secondo tempo, con le reti di Arrigoni in contropiede, alla sua quarta marcatura in campionato, e Jacopo Fanucchi su azione personale, che tra il 54 e 60esimo minuto fissano il risultato sul 3-2 per la Lucchese. Alla Carrarese non è bastato il sesto gol siglato da Ciccio Tavano in questo inizio di campionato. Il valore della squadra c'è, spetterà a Baldini invertire velocemente la rotta e tornare subito a vincere contro l'Alessandria, approfittando del periodo di crisi acuta attraversato dai piemontesi.

Stagione fin qui da bollino rosso per l'Alessandria, che non riesce più a vincere. Gli uomini di Stellini, nelle ultime cinque partite disputate del girone A del campionato di Serie C hanno ottenuto i tre punti soltanto in un'occasione (vittoria di misura 1-0 in casa contro il modesto Prato). Per l'Alessandria la trasferta a Massa di Carrara si presenta difficile sotto tanti punti di vista. Non aiuta nemmeno il pareggio contro il Giana Erminia dell'ultimo weekend (2-2 il risultato finale). Un match iniziato bene con la seconda rete stagionale, in contropiede di Gonzalez per l'Alessandria al decimo minuto del primo tempo. I padroni di casa rispondono cinque minuti più tardi con Salvatore Bruno (1-1). Il Giana trova il sorpasso a metà del secondo tempo con Fabio Perna (2-1). Ci pensa ancora Gonzalez a rimettere in equilibrio i conti a 10 minuti dal termine.

QUOTE E PRONOSTICO

Il segno 1 per la vittoria della Carrarese è quotato a 2.15, mentre il successo della squadra piemontese è quotato a 3.35 (dovrete giocare il segno 2). A 3.15 il segno X per il pareggio tra queste due squadre; la fonte è l'agenzia di scommesse Eurobet.

