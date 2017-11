Classifica Serie A/ Risultati 12^ giornata: Napoli al comando, Juventus e Inter inseguono

Classifica Serie A, risultati 12^ giornata: Napoli al comando dopo il turno che porta alla sosta per le nazionali, la Juventus ha recuperato due punti scavalcando l'Inter, poi le romane

06 novembre 2017 Claudio Franceschini

Classifica Serie A: dopo 12 giornate, Napoli sempre al comando (Foto LaPresse)

La Serie A 2017-2018 è arrivata alla sosta infrasettimanale: si sono giocate fino a questo momento 12 giornate e la situazione, quando siamo praticamente a un terzo della stagione, ci dice che il Napoli si è confermato al comando della classifica ma con un vantaggio diminuito rispetto a una settimana fa. Un punto di vantaggio sulla Juventus, tornata al secondo posto grazie alla vittoria sul Benevento, e due sull’Inter che pareggiando a San Siro contro il Torino si è comunque mantenuta imbattuta in questa stagione. Più sotto le due romane, mentre la Sampdoria è la grande sorpresa del campionato mantenendosi in posizione europea.

LOTTA SCUDETTO

Su Lazio e Roma si possono tracciare certamente dei bilanci, ma per capire la loro vera posizione bisognerà aspettare dicembre e probabilmente anche gennaio, quando entrambe avranno recuperato la loro partita rinviata per maltempo (rispettivamente contro Sampdoria e Udinese); la lotta scudetto però coinvolge anche loro, perchè in caso di doppia vittoria capitolina i biancocelesti arriverebbero a un punto dal Napoli e la Roma si porterebbe soltanto a due. Napoli e Inter sono imbattute, ma adesso in mezzo a loro si è portata la Juventus: i bianconeri continuano a non convincere sul piano del gioco ma se non altro hanno vinto 10 delle 12 partite giocate, e propongono la loro candidatura per il settimo tricolore consecutivo. Per adesso dunque una lotta a cinque squadre, con la Sampdoria che ci si potrebbe infilare ma appare ancora leggermente scontata.

IN RIPRESA

Chi appare in ripresa sembra essere il Milan: almeno, Vincenzo Montella ha salvato la panchina vincendo sul campo del Sassuolo e portandosi a 19 punti in classifica. Per i rossoneri, alla sesta vittoria del campionato (hanno vinto il 50% delle partite giocate), la situazione non è ancora rosea: il distacco dalla zona Champions League, rappresentata al momento dalla Lazio, è di 9 punti che ovviamente sono tanti, considerato il ritmo al quale stanno viaggiando le prime della classe. Tuttavia da questo successo esterno si può e si deve ripartire: passo dopo passo il nuovo Milan può costruire una solida base e acquisire ancora più fiducia. In ripresa anche il Torino, che dopo aver battuto il Cagliari in rimonta è andato a fare la voce grossa a San Siro: certo ha rischiato di perdere e magari l’avrebbe anche meritato, ma è diventata la prima squadra a strappare un punto all’Inter sul terreno del Meazza e sembra poter iniziare un altro campionato, quello che aveva impostato nelle prime giornate della stagione.

IN CODA

La situazione in coda appare piuttosto definita: il Benevento, che sta riscrivendo il record negativo di sconfitte in avvio, realisticamente è condannato alla retrocessione a meno che non riesca clamorosamente a centrare un’impresa simil-Crotone, che resta ad ogni modo difficile. Genoa e Verona sono su una barca simile: le altre fanno punti qua e là, loro hanno perso ancora e il Grifone ha già cambiato allenatore. Le due squadre fanno al momento la corsa su Sassuolo e Spal; tuttavia queste due squadre appaiono comunque più attrezzate e gli estensi hanno sfruttato l’occasione di incrociare un’Atalanta stanca per gli impegni europei, prendendosi un punto importantissimo sotto il diluvio di Bergamo e facendo un altro sostanziale passo verso la salvezza, che in ogni caso sarà da conquistare turno dopo turno e lottando fino alla fine.

RISULTATI SERIE A, 12^ GIORNATA

Bologna-Crotone 2-3 - 38’ Verdi (B), 42’ Budimir (C), 45’+1’ Verdi (B), 68’ rig. Trotta (C), 70’ Budimir (C)

Genoa-Sampdoria 0-2 - 24’ G. Ramirez, 84’ Quagliarella

Inter-Torino 1-1 - 59' Iago Falque (T), 79' Eder (I)

Cagliari-Verona 2-1 - 6' B. Zuculini (V), 28' Ceppitelli (C), 85' Faragò (C) Note: 11' Cigarini rigore sbagliato

Chievo-Napoli 0-0

Fiorentina-Roma 2-4 - 4' Gerson (R), 9' Veretout (F), 30' Gerson (R), 39' G. Simeone (F), 50' Manolas (R), 87' Perotti (R)

Juventus-Benevento 2-1 - 19' Ciciretti (B), 57' Higuain (J), 60' Cuadrado (J)

Lazio-Udinese - rinviata per impraticabilità del campo

Atalanta-Spal 1-1 - 23' Cristante (A), 64' L. Rizzo (S). Note: 69' esp. Freuler (A)

Sassuolo-Milan 0-2 - 40' A. Romagnoli, 67' Suso

CLASSIFICA SERIE A 2017-2018

Napoli 32

Juventus 31

Inter 30

Lazio* 28

Roma* 27

Sampdoria* 23

Milan 19

Torino 17

Fiorentina, Chievo, Atalanta 16

Bologna 14

Udinese*, Cagliari, Crotone 12

Spal 9

Sassuolo 8

Genoa, Verona 6

Benevento 0

* una partita in meno

