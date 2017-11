Classifica Serie B / Risultati 13^ giornata: Frosinone nuova capolista, oggi Perugia-Avellino

Classifica Serie B, risultati 13^ giornata: Frosinone nuova capolista, l'Empoli rallenta, regna l'equilibrio. Oggi il posticipo Perugia-Avellino (6 novembre)

06 novembre 2017

Classifica e risultati Serie B (LaPresse)

Serie B sempre più equilibrata e avvincente: i risultati della tredicesima giornata hanno segnato l’ennesimo avvicendamento al comando della classifica del campionato cadetto, ora guidata dal Frosinone con 23 punti, davanti al Palermo a quota 22 e ad un terzetto di squadre a 21 punti, compreso l’Empoli che nel posticipo di ieri, pareggiando in casa contro lo Spezia (1-1), ha fallito la possibilità di agganciare i ciociari al comando. Per chiudere il turno manca ancora una partita, il posticipo del lunedì sera Perugia-Avellino: appuntamento alle ore 20.30 allo stadio Curi, dove Walter Novellino tornerà da grande ex e dove capiremo se gli umbri potranno uscire dalla crisi che ha causato il crollo della squadra che nel primo mese del campionato era sembrata la migliore di tutta la Serie B.

IL GRANDE EQUILIBRIO

L’unica certezza è che… non ci sono certezze. Come giudicare un campionato nel quale dopo ben tredici giornate ci sono solamente 10 punti di differenza fra la prima e l’ultima in classifica? Ebbene sì: 22 squadre racchiuse in soli 10 punti, questo evidentemente significa che bastano un paio di vittorie per decollare - ma anche un paio di sconfitte per precipitare. Di certo nessuno ha ancora trovato la giusta continuità: basterebbe dire che al Frosinone basta un bilancio di sei vittorie, cinque pareggi e due sconfitte (meno del 50% di vittorie) per essere al comando della classifica. Nessuno è ancora riuscito a infilare un filetto di vittorie con cui prendere il largo, anzi il primo posto sembra una maledizione, perché chi arriva al comando puntualmente lo perde alla giornata successiva. I ciociari sapranno sfatare questa sorta di maledizione?

RISULTATI SERIE B, 13^ GIORNATA

RISULTATO FINALE Pescara-Palermo 2-2 - 10' Capone (Pe), 15' Chochev (Pa), 33' Nestorovski (Pa), 46' Brugman (Pe)

RISULTATO FINALE Brescia-Venezia 1-2 - 85' Caracciolo (B), 90' Pinato (V), 91' Falzerano (V)

RISULTATO FINALE Carpi-Ascoli 4-2 - 19' Parlati (A), 27' Malcore (C), 40' Malcore (C), 57' Malcore (C), 45'+1 Favilli (A), 83' Carletti (C)

RISULTATO FINALE Cittadella-Ternana 1-1 - 43' Arrighini (C), 70' Carretta (T)

RISULTATO FINALE Entella-Cesena 2-2 - 6' Jallow (C), 35' Jallow (C), 41' La Mantia (E), 66' Diaw (E)

RISULTATO FINALE Foggia-Cremonese 2-3 - 35' Coletti (F), 39' Beretta (F), 40' A. Brighenti (C), 45' Mokulu (C), 56' A. Piccolo (C)

RISULTATO FINALE Frosinone-Parma 2-1 - 8' Maiello (F), 27' Ciano (F), 37' aut. Maiello (F)

RISULTATO FINALE Novara-Pro Vercelli 0-1 - 57' Morra

RISULTATO FINALE Salernitana-Bari 2-2 - 5' Galano (B), 14' A. Rossi (S), 45'+3' A. Rossi (S), 77' Galano (B)

RISULTATO FINALE Empoli-Spezia 1-1 - 53' Mastinu (S), 78' Pasqual (E)

Lunedì 6 novembre

ore 20:30 Perugia-Avellino

CLASSIFICA SERIE B

Frosinone 23

Palermo 22

Empoli, Cremonese, Venezia 21

Bari, Salernitana, Parma 20

Carpi 19

Cittadella 18

Novara, Pescara 17

Avellino*, Brescia 16

Spezia 15

Perugia*, Entella, Foggia 14

Pro Vercelli, Ternana, Ascoli, Cesena 13

* una partita in meno

