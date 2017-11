MODENA RADIATO/ Cancellato dalla Serie C, 27ma squadra eliminata negli ultimi 5 anni

Modena radiato, i canarini sono stati cancellati dal calcio italiano. E' la ventisettesima squadra che sparisce nelle ultime cinque stagioni. Dolore per l'addio di una squadra storica.

In un giorno così difficile per la città di Modena è interessante anche andare a ripercorrere la strada di una squadra così importante. Nata il 5 aprile dall'unione tra Audax Football Club e Associazione Studentesca del Calcio. Nel 1916/17 arriva il primo successo con la vittoria della Coppa Emilia. Nel 1928/29 arriva la prima storica ammissione in Serie A. Per il secondo titolo si deve aspettare il 1981/82 con la conquista della Coppa Anglo-Italiana. L'ultima apparizione nella massima categoria arriva a cavallo del 2002 e il 2005 subito dopo la vittoria della Supercoppa di Lega di Serie C. Nella prima stagione in A arriva l'emozionante vittoria allo Stadio Olimpico di Roma per 2-1 contro i giallorossi grazie ai gol di Milanetto e Sculli che rispondevano a Francesco Totti. Un dispiacere immenso veder sparire il Modena, sperando che poi possa cambiare in futuro qualcosa.

MODENA RADIATO DAL CALCIO

Il Modena è la ventisettesima squadra che scompare dal calcio italiano nelle ultime cinque stagioni. I canarini sono stati radiati dalla Lega Pro a causa dei debiti. Erano già stati privati dallo stadio e anche i calciatori hanno deciso di alzare bandiera bianca. La Lega ha ufficializzato l'esclusione dal campionato e così è stata costretta a riscrivere il calendario dopo la quarta sconfitta consecutiva a tavolino. L'aumento di capitale arrivato in estate, grazie all'iscrizione a bilancio di un immobile di un circolo privato, aveva messo solo un tampone che non è stato sufficiente per salvare la società da questo fallimento praticamente annunciato. Ovviamente è un dolore immenso per una società, ma anche per un paese che aveva amato molto le gesta di una squadra che aveva anche assaggiato la Serie A non proprio molto tempo fa. Purtroppo un presente che ha accomunato due squadre molto importanti come Latina e Pisa negli ultimi anni e che ha visto protagonista anche il Parma qualche mese prima. Staremo a vedere se Modena risorgerà come capitato soprattutto ai gialloblù.

