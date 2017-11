Perugia Avellino/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Perugia-Avellino: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live della partita di Serie B per la 13^ giornata, lunedì 6 novembre

06 novembre 2017

Diretta Perugia-Avellino, LaPresse

Perugia Avellino, diretta dall’arbitro La penna, si gioca lunedì 6 novembre come posticipo che chiude il programma della 13esima di campionato di Serie B; il match si terrà alle 20:30 allo stadio Curi di Perugia. Seconda trasferta di fila per i lupi di Walter Alfredo Novellino, che arrivano a Perugia dopo la brutta uscita di Parma, finita 2-0 per i ducali. I biancoverdi, nonostante un pessimo mese di ottobre, mantengono una buona posizione di classifica. Sono 16, infatti, i punti portati a casa dagli irpini in 12 gare di campionato, una media rispettabile per le aspettative della piazza ad inizio stagione. Il momento più importante di questo inizio di campionato dei campani, probabilmente il cosiddetto punto di rottura da un punto di vista psicologico e fisico, è stata la sconfitta nel derby contro la Salernitana. In quell'occasione, infatti, i biancoverdi persero la gara 3-2 al Partenio dopo l'iniziale vantaggio di 2-0, portato avanti fino a 15 minuti dalla fine. La debacle del derby ha poi inciso sulla gara di Pescara, in cui i lupi hanno rimediato la terza sconfitta di fila, ma anche sul match casalingo contro la Pro Vercelli, in cui nonostante la vittoria si è vista una squadra spenta e senza idee.

Il primo ostacolo dell'Avellino in questo mese di novembre sarà il Perugia, altra formazione che ha vissuto un inizio di stagione più che particolare. Dopo un avvio straordinario, in cui gli umbri avevano tenuto la vetta della classifica per diverse giornate consecutive, una sconfitta contro il Brescia ha aperto un'incredibile crisi nera per i bianco-rossi, protagonisti di 5 K.O. consecutivi che hanno portato la squadra nei bassifondi. La debacle interna contro il Cesena (sconfitta per 3-0 in casa in una gara senza storia), ha portato all'esonero di Giunti, prima panchina saltata in questo campionato, e al conseguente arrivo di Breda. Con l'ex tecnico del Latina è arrivato un buon punto a Cremona che fa ben sperare, ma servirà fare di più per una squadra che fino a metà settembre aveva impressionato per qualità di gioco ed organizzazione. Un crollo di questo tipo ha sorpreso tutti, ma c'è consapevolezza di poter ripartire più forti di prima: da queste premesse, e da quanto di buono fatto vedere contro la Cremonese, il Grifone si appresta a preparare la sfida interna contro l'Avellino per ritrovare un successo che manca da sei turni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Perugia-Avellino sarà trasmessa in diretta tv dalla piattaforma satellitare su ben due canali: Sky Supercalcio HD e Sky Calcio 1 HD, i numeri 206 e 251. I clienti Sky potranno dunque seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; se non abbonati ai corrispondenti pacchetti, potranno comunque acquistare il match in pay-per-view con il codice 409296.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA AVELLINO

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il tecnico di casa Breda punta alla conferma del 4-3-1-2 con Nocchi in porta, Pajac, Belmonte, Dossena e Zanon al centro. A centrocampo Bianco, Brighi e Bandinelli saranno in mediana, con il coreano Han alle spalle di Di Carmine e Cerri. Dall'altra parte il tecnico deli bianco-verdi Novellino dovrebbe confermare il classico 4-4-2 che vede la conferma di Radu fra i pali, linea a 4 di difesa con rientro di Migliorini al fianco di Kresic, Ngawa e Rizzato sugli esterni. A centrocampo D'Angelo e Di Tacchio costituiranno la solida diga centrale, con Bidaoui e Molina ad occupare le due corsie esterne. In attacco possibile rientro di Castaldo al posto di Ardemagni al fianco del giovane Asencio, ex stella della primavera del Genoa. Fra gli indisponibili in casa Perugia c'è Lorenzo Del Prete, in recupero in palestra, insieme a Coccolo e Frick; principale escluso per Novellino è invece Morosini, alle prese con un lungo stop per la rottura del legamento crociato.

PRONOSTICI E QUOTE

Per capire come si orientano i pronostici circa la partita di Serie B fra Perugia ed Avellino, possiamo riportare le quote SNAI per il match allo stadio Curi: il segno 1 è proposto a 1,95, mentre per il segno 2 si sale fino a 4,00, valore intermedio per il pareggio (segno X) a quota 3,25.

