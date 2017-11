Video/ Chelsea Manchester United (1-0): highlights e gol della partita (Premier League 11^ giornata)

06 novembre 2017 Federico Giuliani

Il Chelsea riscatta parzialmente il pesante ko dell'Olimpico contro la Roma e vince di misura contro il Manchester United di José Mourinho. Il risultato finale è di 1-0 per i padroni di casa grazie alla rete messa a segno a inizio ripresa da Alvaro Morata. Ma andiamo con ordine, perché dobbiamo subito dire che gli uomini di Conte hanno meritato la vittoria. Fin dalle prime battute di gioco il Chelsea ha provato a passare in vantaggio: all'11' Bakayoko ha ciccato una conclusione invitante da posizione più che favorevole mentre al 19' serve un gran miracolo di De Gea per stoppare un siluro di Hazard. Lo United si fa vivo soltanto con un tentativo di Lukaku; decisamente troppo poco.

IL SECONDO TEMPO

Passiamo al secondo tempo, dove Morata sblocca il match con un perentorio colpo di testa su assist di Azpilicueta. I Blues avrebbero pure la chance di raddoppiare con il solito Bakayoko e con Hazard ma la gara resta in equilibrio. Nel finale il Manchester United ha sfiorato il pareggio con un tiro di Fellaini letteralmente murato da Courtois. Una parata, quella del portiere del Chelsea, che vale tre punti.

