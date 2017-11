Video/ Empoli Spezia (1-1): highlights e gol della partita (Serie B 13^ giornata)

Video Empoli Spezia (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita giocata al Castellani e valida nella 13^ giornata del Campionato di Serie B 2017-2018.

06 novembre 2017 Francesco Zaza

Video Empoli Spezia (LaPresse)

Finisce 1-1 la gara del Castellani tra Empoli e Spezia. Ospiti in vantaggio in apertura di secondo tempo con Mastinu. Ci pensa capitan Pasqual a pareggiare i conti. In classifica l’Empoli dunque resta al terzo posto assieme a Cremonese e Venezia. Lo Spezia invece sale al 14esimo posto. Nel prossimo turno di campionato Pro Vercelli – Empoli e Spezia – Frosinone.

SINTESI PRIMO TEMPO

Empoli in campo con il 3-4-1-2. Tra i pali Provedel, in difesa Veseli, Romagnoli e Luperto. A centrocampo da destra verso sinistra Untersee, Castagnetti, Bennacer e Pasqual. In avanti Krunic in supporto della coppia Donnarumma-Caputo. Lo Spezia risponde con il 4-3-1-2. In porta Di Gennaro, linea difensiva composta da De Col, Terzi, Giani e Lopez. In mediana Bolzoni, Maggiore e Pessina. In zona offensiva Mastinu dietro la coppia Marilungo-Forte. Arbitra l'incontro il signor Illuzzi di Molfetta. Rimto di gioco subito alto al Castellani. Lo Spezia sfiora il gol direttamente da corner. Pessina per poco non sorprende Provedel. Risposta immediata dei toscani. Tiro di Pasqual dal limite dell'area, palla a lato con Di Gennaro sulla traiettoria. Poco dopo un'ottima chiusura di Giani sul tentativo di percussione centrale di Caputo impedisce all'Empoli di riprovarci. Al 12esimo ci prova Krunic. Conclusione tesa e potente dai 25 metri: destro di prima intenzione su errato disimpegno di De Col, palla a lato. Subito dopo viene annullato un gol a Donnarumma. L'ex Salernitana prima di insacca commette un fallo su Terzi. L'Empoli prova a condurre il gioco, lo Spezia reagisce di rimessa. Segue una fase piuttosto confusa condita da intervento fallosi sia da una parte che dall'altra. Al 21esimo chance per i bianconeri. Sugli sviluppi del corner battuto dalla sinistra da Bolzoni, Marilungo prova a colpire all'altezza del secondo palo, ma Luperto salva. Ancora Spezia in avanti: buon recupero di Veseli sul tentativo di cross di Lopez. L'Empoli rischia. Sbaglia Provedel, con Mastinu che prova a calciare di prima intenzione dalla trequarti, chiuso provvidenzialmente da Castagnetti. Grande chance per lo Spezia alla mezzora: destro in corsa da posizione centrale di Maggiore, palla alta sopra la traversa. Risponde subito l'Empoli. Tiro di Donnarumma dal limite, con Di Gennaro che vola all'indietro e devia oltre la traversa. La partita si rivela molto più equilibrata di quanto s'ipotizzasse. Ottimo Castagnetti a chiudere in calcio d'angolo Mastinu al termine di una veloce ripartenza dello Spezia. Altra azione insistita dello Spezia, ma Provedel è attento ed in uscita bassa anticipa Forte. Al 40esimo cross insidioso di Mastinu dalla sinistra con Provedel bravo ad anticipare Forte. Nel finale di primo tempo ci prova Donnarumma dal limite, ma la conclusione è troppo debole per impensierire Di Gennaro.

SINTESI SECONDO TEMPO

Nessun cambio operato dai due tecnici durante l'intervallo. Tornano in campo gli stessi ventidue del primo tempo. Subito ritmo alto a centrocampo: grande agonismo, ma poca precisione. Cross pericoloso di Untersee, con Terzi attento a mettere in angolo di testa. Empoli pericoloso al 52esimo. Krunic prova il destro, ma la sfera sfiora il palo, terminando sul fondo. Un minuto dopo è lo Spezia a sbloccare il risultato. Mastinu su servizio di Maggiore, supera Provedel con un imparabile sinistro dal limite portando in vantaggio i bianconeri. L'Empoli prova a reagire dopo il gol di Mastinu. Lo Spezia, però, si difende senza particolari affanni. I liguri tornano a pungere in zona offensiva. Pasqual devia in calcio d'angolo il sinistro di Marilungo da fuori area. Vivarini prova a scuotere i suoi con due cambi: escono Donnarumma e Untersee, entrano Piu e Ninkovic. Pessina prova a servire in area Forte, ma Piu è attento ed in velocità anticipa l'attaccante dello Spezia. La gara si mantiene vibrante con le due squadre che non intendono tirare indietro la gamba. Subito in partita Piu: cross teso dell'attaccante, ma Di Gennaro blocca in presa e fa immediatamente ripartire lo Spezia. Ammonito intanto Castagnetti. Cartellino giallo per il centrocampista. Diffidato, salterà la prossima gara. Sostituzione per lo Spezia: entra Vignali, esce Mastinu. Attento Giani in difesa: il centrale chiude sia su Caputo che su Castagnetti. Altra sostituzione per i liguri: entra Capelli, esce Maggiore. Ammonito nel frattempo Pessina. Al 77esimo arriva il gol del pareggio direttamente da calcio di punizione. Pasqual pennella con delicatezza e precisione. Nulla da fare per Di Gennaro. Subito un cambio per i padroni di casa: entra Zajc al posto di Castagnetti. Sostituzione effettuata da Gallo: entra Soleri, esce Marilungo. Ci prova ancora l'Empoli: cross di Pasqual dalla sinistra allontanato di testa da Giani. Crampi intanto per il capitano dello Spezia Terzi e staff medico in campo. Si riprende poco dopo. Finale rovente al Castellani. Colpi proibiti tra i giocatori delle due squadre. Ammoniti Provedel e Lopez. L'ultima occasione del match arriva al 93esimo ed è per l'Empoli. Krunic sfodera una fucilata dalla distanza, Terzi si immola e di testa devia il pallone in angolo.

