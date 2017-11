Video/ Inter Torino (1-1): highlights e gol della partita (Serie A 12^ giornata)

Video Inter Torino (risultato finale 1-1): gli highlights e i gol, le fasi salienti della partita che si è giocata domenica 5 novembre per la dodicesima giornata della Serie A.

06 novembre 2017 Michela Colombo

Video Inter Torino, Serie A (Foto LaPresse)

Con il risultato di 1-1 tra Inter e Torino, raccolto nella 12^ giornata della Serie A, si arresta di fronte al pubblico di casa la grande cavalcata di Spalletti e della compagine nerazzurra, che incappa così nel suo terzo pareggio stagionale. A decidere la partita, dopo un primo tempo intenso ma terminato a reti bianche, è stato Iago Falque, in gol per la compagine di Sinisa Mihalovic al 59’. A pareggiare i conti ci ha poi pensato il nerazzurro Eder, che sfruttando il bell’assist di capitan Mauro Icardi, ha sorpreso Sirigu al 79’. Diamo quindi ora un occhio alle statistiche della partita di Serie A, dove l’Inter ha segnato il più alto livello di possesso palla, fissato sul 53%, firmando anche ben 20 tiri i cui 5 indirizzati verso lo specchio avversario, e 8 corner a cui aggiungiamo anche 2 fuorigioco e 19 falli. Numeri di peso anche per il Torino che invece, registrando il 47% di possesso palla, ha poi messo a bilancio anche 7 tiri di cui 3 in porta, oltre a 21 punizioni, 3 calci d’angolo e 4 parate.

LE DICHIARAZIONI

Il primo a prendere la parola al termine del match tra Inter e Torino è proprio il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti, che nonostante il dispiacere per il risultato applaude la prestazione dei suoi ai microfoni di InterTv: “Io vedo una crescita in questa prestazione. Abbiamo provato dall'inizio alla fine, anche magari sbagliando qualcosa di troppo, ma le intenzioni sono state sane e il pubblico, che è esigente, ha apprezzato. Io oggi vedo una squadra ancora più forte. Ci siamo lasciati trascinare dall'entusiasmo del pubblico, c'è da prendere qualche rischio quando sei sotto contro un avversario che si chiude al limite dell'area. In qualche episodio non siamo stati bravi a reagire fino in fondo nella maniera giusto, in alcune situazioni non ci è andata bene, ma abbiamo fatto quello che dovevamo fare. E' un punto importante per la classifica e non solo, anche perché siamo ancora alla ricerca del massimo.”. Entusiasti i toni invece utilizzati dall’allenatore del Torino Sinisa Mihajlovic, che ai microfoni di radio Rai ha invece dichiarato dopo il triplice fischio finale: “Oggi ho visto un bellissimo Toro. Questo pareggio vale come una vittoria, anche dopo il nostro vantaggio abbiamo sempre provato a giocare provando a vincerla. Era una partita di grande sacrificio ma questo si sapeva, è vero anche che abbiamo messo anche noi loro in difficoltà”.

