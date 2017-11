Video/ Juventus Benevento (2-1): highlights e gol della partita (Serie A 12^ giornata)

Video Juventus Benevento (risultato finale 2-1): gli highlights e i gol, le fasi salienti della partita che si è giocata domenica 5 novembre per la dodicesima giornata della Serie A

06 novembre 2017 Stefano Belli

Video Juventus Benevento, Serie A (Foto LaPresse)

Dalle statistiche emerge come il 2 a 1 in favore della Juventus sia un risultato assolutamente bugiardo, nel senso che al netto del gioco creato e delle azioni offensive costruite i bianconeri potevano vincere con uno scarto decisamente più ampio nei confronti del Benevento. Gli uomini di Allegri vantano infatti un 68% di possesso palla, 20 tiri totali di cui 12 in porta, 2 traverse colpite da Douglas Costa, addirittura 21 le occasioni da gol che ha avuto a disposizione la Vecchia Signora, 8 calci d'angolo battuti e 16 attacchi per vie centrali. Con appena il 32% di possesso palla, una sola conclusione nello specchio e 2 corner il Benevento ha saputo mettere in difficoltà i campioni d'Italia con il risultato che è rimasto in bilico fino al triplice fischio dell'arbitro Abisso nonostante la netta supremazia territoriale dei padroni di casa. Da sottolineare anche la grande prestazione di Brignoli che con 7 parate di cui 3 decisive ha tenuto a galla i suoi negando la goleada alla Juventus. Nelle prime 12 giornate di campionato la Juventus ha raccolto 31 punti, uno in più dello scorso anno ma allora i bianconeri erano saldamente al comando della classifica mentre adesso si trovano al secondo posto (dopo aver scavalcato l'Inter fermata in casa dal Torino) con un solo punto di ritardo nei confronti del Napoli che ha rallentato la sua micidiale corsa pareggiando 0-0 contro il Chievo. Record negativo per il Benevento che rimane a quota zero quando ormai siamo giunti alla dodicesima giornata di campionato, nessuno in Europa negli ultimi 80 anni ha fatto così male come il club sannita che si conferma inoltre il peggior attacco e la peggior difesa della Serie A con una differenza reti di -26, mentre la Juventus con 35 reti si conferma il miglior attacco staccando il Napoli rimasto a bocca asciutta in termini di gol nella gara del Bentegodi.

LE DICHIARAZIONI

Al termine della gara è intervenuto ai microfoni di Sky Sport Juan Cuadrado: "Il mister ci aveva avvertito che questa partita poteva nascondere delle insidie, il Benevento non aveva nulla da perdere e ha giocato bene mettendoci in difficoltà, però penso che alla fine la cosa importante è aver fatto risultato ed esserci avvicinati alla vetta. Anche sullo 0-1 non abbiamo mai perso la calma e senza farci prendere dal panico siamo poi riusciti a segnare, purtroppo nel primo tempo non abbiamo concretizzato le tante occasioni create grazie agli interventi di Brignoli, alla distanza siamo riusciti a emergere. Dobbiamo essere più umili, lavorare duro a ogni allenamento e arrivare agli scontri diretti nel migliore dei modi".

Le parole di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ai microfoni di Sky Sport: "Nel secondo tempo non mi sono arrabbiato, solo che sul 2 a 1 ci siamo fermati concedendo altre occasioni al Benevento, inoltre abbiamo perso qualche pallone di troppo. Al di là di questo devo fare i complimenti ai ragazzi per la rimonta, sono stati bravi a rimanere lucidi anche sullo 0-1, con calma e gesso abbiamo prima pareggiato e poi messo la freccia. Abbiamo raggiunto l'obiettivo di avvicinarci al Napoli, era importante arrivare alla sosta con un risultato positivo a prescindere dal gioco e dalla prestazione. Ho dovuto togliere Dybala perché avevo bisogno di un centrocampista in più che palleggiasse nella linea mediana. Marchisio ha fatto una buona partita, non pensavo avesse una tenuta così buona nei novanta minuti visto che rientrava da un lungo periodo di inattività".

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto anche il tecnico del Benevento, Roberto De Zerbi: "Calcolando le premesse da cui partivamo direi che questa gara, al netto del risultato, è comunque un passo in avanti importante, dobbiamo avere questo atteggiamento propositivo anche nelle prossime gara. Abbiamo dimostrato di poter fare punti con tutti, ovviamente visto l'enorme divario che in classifica non è possibile fare paragoni con la Juventus e le altre grandi del campionato, però in campo dobbiamo abituarci a dare il 100% a prescindere dall'avversario che abbiamo di fronte".

