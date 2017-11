Video/ Pisa Pistoiese (3-3): highlights e gol della partita (Serie C 12^ giornata)

Video Pisa Pistoiese (risultato finale 3-3): highlights e gol della partita valida nella 12^ giornata del girone A del Campionato di Serie C 2017-2018.

Video Pisa Pistoiese (LaPresse)

Il derby tra Pisa e Pistoiese rispetta in pieno le previsioni e si conclude con un pirotecnico 3-3 che, tuttavia, lascia l’amaro in bocca al pubblico dello stadio “Arena Garibaldi”: alla fine, il risultato è giusto ma la successione delle reti restituisce l’impressione di una occasione persa per la squadra allenata da Michele Pazienza. Infatti, dopo essere andati subito in svantaggio, i nerazzurri ribaltano in pochi minuti il punteggio ma poi, in conclusione di primo tempo, si fanno raggiungere dagli arancioni di Paolo Indiani: nella ripresa le emozioni, complice anche la tensione, sono di meno ma gli ultimi dieci minuti sono indimenticabili per gli spettatori neutrali. Infatti, De Vitis riporta avanti i pisani ma, ancora una volta, una Pistoiese mai doma dà vita a una sfuriata che porta a ben due occasioni, la seconda delle quali arriva proprio all’ultimo respiro (pochi attimi prima che il direttore di gara fischi la fine) e vede il portiere di casa Petkovic commettere una “topica” di cui approfitta Zullo per impattare e ammutolire il pubblico pisano che già pregustava altri tre punti fondamentali per rilanciare in classifica i propri beniamini.

LE DICHIARAZIONI

Michele Pazienza, tecnico del Pisa, ha commentato in mixed zone il risultato dei suoi che, all’ultimo istante, hanno perso la chance di battere la Pistoiese nel derby toscano: “Ovviamente questo risultato ci lascia un po’ l’amaro in bocca ma la nostra prestazione mi fa ben sperare” ha affermato il tecnico dei nerazzurri, alla sua prima esperienza su una panchina professionistica. “A fine gara non ho detto nulla ai ragazzi, ho preferito vivere con loro le sensazioni del dopo gara” ha ammesso il 35enne pugliese, spiegando che al momento preferisce non guardare la classifica e nemmeno a cosa fanno le avversarie. Sull’altro versante, il coach della Pistoiese, Paolo Indiani, si è presentato ai microfoni ovviamente soddisfatto dopo il pareggio conquistato in extremis: “Oggi abbiamo fatto il massimo” ha spiegato in sala stampa, sottolineando la personalità dei suoi ragazzi nel rimontare due volte dopo essere andati in svantaggio. “Questo significa che abbiamo fatto il nostro dovere e bisogna ricordare che avevamo 48 anni di esperienza di meno rispetto al Pisa” ha ricordato il tecnico degli arancioni, aggiungendo che un pari alla “Arena Garibaldi” è sempre un risultato straordinario.

