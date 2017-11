Video/ Prato Piacenza (1-4): highlights e gol della partita (Serie C 12^ giornata)

Il risultato finale non lascia spazio a molte interpretazioni ma l’1-4 con cui il Piacenza espugna il campo del Prato non dice tutta la verità di un match che gli emiliani vincono certo con merito, ma che vede anche sugli scudi il portiere ospite Fumagalli, bravo in almeno quattro occasioni a rispondere in modo decisivo agli attaccanti lanieri, troppo sciuponi e meno cinici dei colleghi di reparto biancorossi. Nel primo tempo, infatti, è la squadra di Pasquale Catalano a fare il gioco mentre gli ospiti vanno a segno due volte e sfiorano pure il tris con uno scatenato Scaccabarozzi: nella ripresa, il Prato rientra in campo indemoniato ma, pur mettendo il Piacenza alle corde, non riesce a passare fino a quando Fantacci non segna il punto dell’1-3 e Romero non si fa espellere, lasciando gli uomini di Arnaldo Franzini in 10. Tuttavia, negli ultimi dieci minuti i toscani non ne approfittano e, anzi, si fanno pure infilare in superiorità numerica una quarta volta per un poker finale pesantissimo e che premia l’efficacia offensiva di un Piacenza bravo a capitalizzare ogni errore di un Prato che semina tanto ma non raccoglie nulla.

LE DICHIARAZIONI

Dopo il pesante KO casalingo rimediato dal suo Prato, il tecnico Pasquale Catalano ha commentato così la prestazione dei suoi in sala stampa: “Siamo partiti in modo discreto contro una squadra forte fisicamente però abbiamo subito in modo eccessivo” ha affermato l’allenatore dei lanieri che ha aggiunto, come giustificazione, il fatto di avere “la rosa contata” e quindi qualche infortunio di troppo ha inficiato di fatto la prestazione. “L’impegno non è mancato fino alla fine, nonostante i nostri limiti attuali” ha chiosato Catalano, difendendo la prestazione dei suoi. Arnaldo Franzini, invece, ha ovviamente messo in risalto il modo in cui il suo Piacenza ha messo a segno un importante colpo esterno: “Abbiamo fatto una ottima partita, con tanti spunti interessanti” ha ricordato il coach degli emiliani, evidenziando anche come i biancorossi si siano distinti nel match in terra toscana per la loro grande tenuta atletica. “Il risultato è la conseguenza dell’essersi allenati bene e io, in particolare, sono molto contento perché i miei ragazzi hanno ritrovato la via del gol e anche perché hanno messo in mostra pure delle buone trame offensive” ha concluso Franzini.

