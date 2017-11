Video/ Pro Piacenza Pontedera (0-1): highlights e gol della partita (Serie C 12^ giornata)

Un match sostanzialmente noioso anche se giocato con discreto impegno da ambo le compagini, e che viene deciso come spesso accade da un lampo di un singolo, in questo caso per giunta un difensore: la sfida andata in scena allo stadio “Leonardo Garilli” tra Pro Piacenza e Pontedera finisce 1-0 in favore degli ospiti, al termine di un pomeriggio caratterizzato da temperature basse e condizioni meteo che hanno reso di difficile praticabilità il terreno di gioco dell’impianto emiliano. A risentirne così è stato il gioco, con un primo tempo soporifero e caratterizzato da lanci lunghi e qualche sporadico corner per entrambe le squadre: la ripresa sembrava presentare lo stesso canovaccio tattico e il risultato si sarebbe indirizzato verso un inevitabile (e magari accettabile per tutti i ventidue uomini in campo) 0-0, ma una fiammata di Frare sugli sviluppi dell’ennesimo calcio d’angolo ha regalato i tre punti al Pontedera. Nonostante quasi mezz’ora per recuperare lo svantaggio, i ragazzi di Fulvio Pea hanno combinato poco o nulla, mentre quelli di Ivan Maraia hanno dovuto solo controllare agevolmente e, dopo non aver mai conquistato punti in trasferta in questo torneo, sono così tornati da Piacenza con un insperato bottino pieno.

LE DICHIARAZIONI

In mancanza delle dichiarazioni nel post-match da parte di Ivan Maraia, il tecnico del Pontedera che è stato protagonista di uno dei colpi esterni di giornata in questo girone della Serie C, a parlare è stato solo l’allenatore della compagine di casa, Fulvio Pea, il quale è apparso molto sconsolato al termine della gara che ha visto il suo Pro Piacenza soccombere per 1-0 contro i toscani. “Abbiamo fatto una prestazione da squadra viva, ma la sconfitta è pesante e ora non possiamo fare altro che rimboccarci le maniche” ha ammesso candidamente l’ex allenatore del Sassuolo. “Oggi, su un campo molto pesante, il gol poteva arrivare solamente su palla inattiva e così è stato” ha spiegato il coach rossonero a proposito non solo delle occasioni create dalla sua formazione ma anche della rete che ha permesso ai toscani di vincere. “In fondo –ha proseguito l’allenatore- è difficile giudicare il match dal punto di vista tecnico ma è anche vero che trovare margini di miglioramento oggi è difficile” ha confessato Pea, ricordando che la sua squadra non è mai stata messa sotto da nessuno quest'anno e aggiungendo alla fine di confidare nel subitaneo ritorno in campo dei suoi per potersi rifare.

