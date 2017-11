Video/ Renate Gubbio (2-1): highlights e gol della patita (Serie C 12^ giornata)

Video Renate Gubbio (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita valida nella 12^ giornata del girone B del Campionato di Serie C 2017-2018.

06 novembre 2017 Francesco Zaza

Il Renate vince 2-1 in casa contro il Gubbio. Brianzoli avanti di due reti nel primo tempo grazie ai gol di Simonetti e Gomez. Nella ripresa gli umbri accorciano con Ciccone ma l’espulsione di Cazzola complica i loro piani. In classifica i nerazzurri piombano al primo posto in attesa della partita del Padova. Quindicesima posizione invece per il Gubbio. Nel prossimo turno di campionato Vicenza – Renate e Gubbio – Ravenna.

SINTESI PRIMO TEMPO

Renate in campo con il 4-3-3. In porta Di Gregorio, zona difensiva occupata da Mattioli, Di Gennaro, Teso e Anghileri. A centrocampo Simonetti, Pavan e Palma. In attacco Finocchio, Gomez e Lunetta. Pagliari risponde con il 4-4-1-1. Tra i pali Volpe, in difesa Kalombo, Burzigotti, Dierna e Lo Porto. A centrocampo da destra verso sinistra Cazzola, Giacomarro, Ricci e De Silvestro. In attacco Casiraghi e Marchi. Subito a spron battuto la formazione locale, che al termine di un'azione insistita conquista il primo calcio d'angolo del match. Nulla di fatto. Al sesto minuto viene annullato per fuorigioco un gol al Gubbio: Cazzola da pochi passi aveva risolto in gol una mischia originata da un calcio di punizione; immediata la segnalazione del secondo assistente. All'undicesimo si sblocca il risultato. Primo gol stagionale e primo gol con la maglia del Renate per il centrocampista proveniente dal Parma, Simonetti. Battuta corta del calcio d'angolo, con Finocchio che fa sua la sfera e pennella il cross sul secondo palo dove arriva il piede di Simonetti per la deviazione vincente. Scatta al 22esimo il primo giallo della gara, rimediato da Pavan, che commette fallo su Casiraghi. Arriva poco dopo il giallo per Di Gennaro, che commette fallo su Ciccone. Il difensore nerazzurro, in diffida, sarà out per il turno infrasettimanale. Alla mezzora il Renate raddoppia. Palma dalla destra batte un calcio piazzato, con la palla che va sul lato opposto dove Pavan, con una serie di tocchi, elude la marcatura di Burzigotti e mette in mezzo per la testa di Gomez che non fallisce. Prima dell'intervallo il Renate sfiora addirittura il tris. Volpe con un intervento prodigioso tiene a galla i trentini. Dagli sviluppi di un calcio piazzato, Palma calcia verso la porta, ma Volpe alza la sfera sopra la traversa quel tanto che basta.

SINTESI SECONDO TEMPO

Subito un cambio per gli eugubini. Mister Pagliari lascia negli spogliatoi Ricci, al suo posto va Sampietro. Intanto la pioggia continua a battere incessantemente su Meda, con il terreno che ora presenta qualche pozzanghera in più ed è abbastanza pesante. Scatta al 53esimo il primo giallo tra le fila ospiti, con Dierna che commette fallo su Gomez. Nel Gubbio arriva invece il momento di Jallow: a fagli spazio è Casiraghi. Il Gubbio non riesce a rendersi pericoloso mentre i padroni di casa provano a congelare il risultato amministrando il vantaggio. Al 70esimo gli umbri riescono a ridurre lo svantaggio. Trova il gol il Gubbio, con Ciccone che in scivolata finalizza a rete un perfetto cross di Cazzola sul secondo palo. L'autore del gol Ciccone viene ammonito per gioco scorretto. Altro cambio in casa Renate. Mister Adamo vuole coprirsi, e mette in campo Vannucci, togliendo l'offensivo Finocchio. Al 78esimo Di Gregorio salva i padroni di casa. Ci prova il Gubbio con un colpo di testa di Jallow, ma il portiere nerazzurro fa sua la sfera. Un paio di minuti dopo si complica la situazione degli ospiti. Cazzola viene infatti espulso direttamente per un brutto fallo su Ungaro. Ciccone nel frattempo esce dal campo dolorante, al suo posto va Manari: altro cambio in casa Gubbio. Ammonito pure Mattioli, per proteste. Nervoso Mattioli, richiamato in panchina: al suo posto va capitan Malgrati, che si piazza al centro della difesa, ora composta da 5 uomini. Sugli sviluppi di un corner il Renate va vicino al tris con Gomez. Il suo tiro termina alto sopra la traversa. Vittoria per il Renate.

