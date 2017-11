VIDEO/ Sassuolo Milan (0-2): highlights e gol. Montella: bene atteggiamento e risultato (Serie A 12^ giornata)

Video Sassuolo Milan (risultato finale 0-2): gli highlights e i gol, le fasi salienti della partita che si è giocata domenica 5 novembre per la dodicesima giornata del campionato di Serie A

06 novembre 2017 - agg. 06 novembre 2017, 10.47 Stefano Belli

Video Sassuolo Milan, Serie A (Foto LaPresse)

Nella 12^ giornata del Campionato di Serie A il Milan vince e convince battendo per 2-0 il Sassuolo di Bucchi, riuscendo a mettere in campo un’ottima prestazione, che salva per il momento la panchina al rossonero Vincenzo Montella. Proprio il tecnico del club milanese in conferenza stampa del post match ha poi dichiarato sulla prova dei suoi: “E’ stata un partita in cui abbiamo avuto mettere in campo le nostre caratteristiche per vincere e ha rispecchiato in pieno il nostro momento: una squadra che prova giocare e che è preoccupata a tratti e un po’ emotiva, per sensibilità dei ragazzi. Oggi i ragazzi hanno dimostrato che stiamo lavorando su qualcosa e in campo lo si è visto a tratti, a volte di più, altre di meno. Sono contento dell’atteggiamento e della prestazione oltre che del risultato finale, anche se dobbiamo migliorare nella gestione delle partite”. (agg Michela Colombo)

LE STATISTICHE

Con la vittoria sul campo del Sassuolo il Milan dà finalmente qualche segnale di ripresa auspicato negli ultimi giorni dalla dirigenza rossonera, nonché dai tifosi e dagli stessi giocatori che per adesso hanno salvato la panchina di Montella la cui posizione era in forte bilico soprattutto dopo aver perso praticamente tutti gli scontri diretti. Ora il club meneghino si trova al settimo posto in classifica con 19 punti anche se il gap nei confronti del Napoli capolista rimane pesantissimo, -13, e tra due settimane c'è lo scontro diretto a San Siro: vietato sbagliare. Prosegue la crisi di risultati per la squadra di Bucchi che va incontro al terzo KO consecutivo, tra le mura amiche del Mapei Stadium i neroverdi dall'inizio del campionato hanno raccolto solamente due punti nelle sei gare interne fin qui disputate, solamente Genoa e Benevento hanno fatto peggio in casa. I problemi veri il Sassuolo ce li ha davanti, 6 gol segnati nelle prime 12 giornate e secondo peggior attacco della Serie A dopo il Benevento (saldamente in testa a tutte le classifiche negative, non solo italiane). Suso si conferma per l'ennesima volta l'uomo della provvidenza per Montella e il Milan: quinto centro in campionato per lo spagnolo che ancora una volta ha tolto le castagne dal fuoco ai rossoneri firmando la rete della tranquillità e che ha messo i tre punti in cassaforte. A guardare le statistiche il 2 a 0 sta quasi stretto al Milan, considerando il 54% di possesso palla, le 10 parate di Consigli che ha contribuito a non appesantire ulteriormente il passivo, i 13 tiri in porta, le 12 occasioni da gol create e i 10 calci d'angolo battuti. Non è un caso che in fase offensiva il Sassuolo abbia prodotto ben poco, come abbiamo accennato qualche riga fa la squadra di Bucchi ha uno degli attacchi meno prolifici della massima categoria e questo sta impedendo ai neroverdi di tirarsi fuori dalle sabbie mobili della zona retrocessione.

LE DICHIARAZIONI

Al termine della gara ha preso la parola l'autore del secondo gol, Suso: "Penso che a inizio gara fossimo tutti nervosi perché eravamo consapevoli che si trattasse di una partita importante per il prosieguo della stagione, non a caso dopo il primo gol ci siamo sciolti e abbiamo cominciato a giocare molto meglio scrollandoci di dosso tutte le paure, dopo il raddoppio abbiamo potuto gestire la gara in tutta tranquillità e abbassare i ritmi fraseggiando sul velluto". Le parole di Vincenzo Montella, allenatore del Milan, ai microfoni di Sky Sport: "Almeno per stasera la gente smetterà di parlare della mia panchina, fino alla prossima sconfitta. Scherzi a parte, oggi abbiamo disputato una bella partita, esprimendo tutte le nostre caratteristiche su cui dobbiamo ancora migliorare, soprattutto a inizio gara eravamo ancora troppo preoccupati e contratti e non abbiamo giocato in maniera spensierata fino allo 0-0. Siamo un po' indietro rispetto alle big che vanno troppo veloci, dal canto nostro abbiamo perso qualche scontro diretto di troppo ma la nostra squadra non può che migliorare e sono sicuro che la strada davanti a noi sia ancora lunga. Credo nella squadra, nel progetto e nel cammino che stiamo intraprendendo, gli scenari possono capovolgersi e già stasera abbiamo rosicchiato qualcosina a Napoli e Inter". Leonardo Bonucci ha parlato davanti ai microfoni di Sky Sport: "Dal Mapei Stadium ci portiamo via una prestazione migliore rispetto a tante altre, sicurezza, gestione del risultato senza affanni, consapevolezza di avere parecchi giovani di grande talento che devono liberarsi delle tante pressioni che ricevono dall'esterno. Credo fortemente in questo gruppo e nelle sue capacità di fare qualcosa di importante. Sembra paradossale ma la squalifica di due giornate dopo l'espulsione nella gara contro il Genoa mi ha consentito di fare allenamento fisico e mettere benzina nel serbatoio, sbarazzandomi di tutte le scorie". Ai microfoni di Sky Sport, nel post-gara, è intervenuto anche il tecnico del Sassuolo, Cristian Bucchi: "Più che preoccupato sono amareggiato per l'andamento in campionato, ogni partita è una storia a sé e ogni avversario non va sottovalutato, ma noi ci stiamo mettendo del nostro regalando i punti agli avversari, soprattutto nelle ultime tre gare. Stasera non stavamo giocando male, avevamo anche sfiorato il gol sullo 0-0, purtroppo siamo stati puniti su calcio d'angolo e nel tentativo di pareggiare ci siamo esposti al contropiede degli avversari. Il gruppo è cosciente del cambiamento in atto, i ragazzi mi hanno sempre seguito ma stanno facendo fatica ad adattarsi ai nuovi sistemi di gioco, considerando che l'ottimo lavoro svolto dal mio predecessore. In ogni caso stiamo continuando a perdere troppe partite per errori nostri".

