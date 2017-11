Video/ Teramo Sudtirol (0-0): highlights della partita (Serie C 12^ giornata)

Video Teramo Sudtirol (risultato finale 0-0): gli highlights e le azioni salienti della partita valida nella 12^ giornata del girone B di Serie C 2017-2018.

06 novembre 2017

Finisce 0-0 la gara tra Teramo e Sudtirol. Le due formazioni si dividono la posta in palio non riuscendo a smuovere la classifica. I Diavoli occupano il 13esimo posto con 13 punti mentre gli altoatesini restano in zona playoff, con il nono posto a quota 16. Nel prossimo turno di Serie C girone B Triestina – Teramo e Sambenedettese – Sudtirol.

SINTESI PRIMO TEMPO

Asta schiera il Teramo con il 3-5-2. Calore in porta, Caidi, Speranza e Sales in difesa. A centrocampo da destra verso sinistra Altobelli, De Grazia, Amadio, Ilari e Ventola. In attacco Tulli e Barbuti. Modulo speculare per il Sudtirol. Tra i pali Offredi, in difesa Vinetot, Sgarbi ed Erlic. Fascia destra occupata da Tait, in mezzo al campo Cia, Fink e Berardocco, a sinistra Frascatore. Attacco composto da Gyasi e Costantino. Dirige l'incontro il Sig. Eduart Pashuku di Albano Laziale coadiuvato dagli assistenti Tiziana trasciatto di Foligno e Mirco Melchiorre di Orvieto. Attimi di nervosismo nei primi minuti di gara. Barbuti e Fink non se le mandano a dire, il direttore di gara deve subito intervenire per placare gli animi. Primo tiro dalla bandierina per il Teramo. Sul pallone De Grazia, marcatura a uomo per il Sudtirol, svetta Fink che spazza. Brutta entrata di Gyasi che si becca il giallo. Primo ammonito del match. Si gioca molto a centrocampo in questi primi minuti, squadre molto attente e concentrate. Il mediano del Teramo De Grazia rischia un giallo per un fallo su Vinetot ma per ora l'arbitro chiude un occhio. Primo angolo per il Sudtirol al 20esimo, va Berardocco ma nulla di fatto, l'arbitro fischia un fallo di Gyasi su Ilari. Latita lo spettacolo al Bonolis, le squadre si studiano con molto calma nella costruzione della manovra. Ammonito Vinetot per un fallo su De Grazia. Giallo anche per Barbuti che commette fallo su Vinetot. Tanta intensità, primo tempo molto maschio ma con poche occasioni da gol sia da una parte che dall'altra.

SINTESI SECONDO TEMPO

I due allenatori non effettuano sostituzioni durante l'intervallo. Tornano in campo gli stessi ventidue del primo tempo. L'unico ex della gara è l'attaccante Tulli, reduce da ben due stagioni con la maglia del Sudtirol, dove ha totalizzato 63 presenze e 12 gol. Il trentenne finora invece con la maglia del Teramo ha collezionato 6 presenze e zero gol all'attivo. Ammonito Cia per comportamento scorretto e poco dopo anche Altobelli per lo stesso motivo. Al 54esimo viene ammonito anche il capitano del Sudtirol Fink. Il Sudtirol sfiora il vantaggio al 57esimo. Sugli sviluppi di un calcio di punizione Costantino conclude bene impattando la sfera contro la parte interna della traversa. Doppia sostituzione effettuata da Asta: escono Tulli e Barbato, entrano Bacio Terracino e Foggia. Cartellino giallo intanto pure per Tait. Fallo di mano da parte di Fink e punizione da ottima posizione per il Teramo. Sul pallone De Grazia: spiovente pericoloso sul secondo palo, ci arriva Fink che concede un corner per i padroni di casa. Calcio d'angolo che non porta nulla di propositivo. Primo cambio per il Sudtirol al 68esimo Cia lascia il posto a Broh. Poco dopo esce Fink ed entra Smith. De Grazia ci riprova crossando ancora da calcio piazzato verso il secondo palo. Anche in questo caso la difesa altoatesina copre benissimo. Partita che si mantiene molto equilibrata ma sicuramente più viva rispetto al primo tempo. Ennesima ammonizione: Smith sanzionato per un intervento scomposto. Altro cambio per il Teramo. Esce Amadio ed entra Faggioli. Staffetta anche a centrocampo. Graziano rileva De Grazia. Anche il Sudtirol effettua un altro cambio, esce Berardocco ed entra Gatto. Foggia prova a girarsi in area di rigore ma non trova compagni a supporto. Occasione Teramo. Colpo di testa di Foggia su cross di Ventola che svetta ma non trova la conclusione vincente, palla che si spegne sul fondo. Ultimo cambio per gli ospiti, Zanchi al posto di Gyasi.

