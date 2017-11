Video/ Vicenza Sambenedettese (2-1): highlights e gol della partita (Serie C 12^ giornata)

Video Vicenza Sambenedettese (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita valida nella 12^ giornata de girone B del Campionato di Serie C 2017-2018.

06 novembre 2017 Francesco Zaza

Video Vicenza Sambenedettese (LaPresse)

Il Vicenza vince 2-1 in casa contro la Sambenedettese. Ospiti in vantaggio nel primo tempo con Esposito ma nel finale di gara si scatena Comi che con una doppietta ribalta il risultato. In classifica i veneti trovano il settimo posto mentre i marchigiani scivolano in quinta posizione. Nel prossimo turno la Samb ospiterà il Sudtirol mentre il Vicenza sarà in scena a Renate.

SINTESI PRIMO TEMPO

Colombo schiera il Vicenza con il 3-5-2. Tra i pali Valentini, in difesa Crescenzi, Milesi e Bianchi. A centrocampo da destra verso sinistra Di Molfetta, Romizi, Alimi, De Giorgio e Beruatto. In attacco Lanini e Comi. La Sambenedettese risponde con il 4-3-3. In porta Aridità, zona difensiva occupata da Rapisarda, Conson, Miceli e Tomi. In mediana Gelonese, Bove e Vallocchia mentre il reparto offensivo è formato da Troianello, Di Massimo ed Esposito. La direzione del confronto è affidata al sig. Riccardo Annaloro di Collegno, coadiuvato dagli assistenti Roberto Margheritino e Guido Fantino di Savona. Guadagna repentinamente un interessante calcio di punizione il Vicenza con Comi, atterrato all'altezza dei venti metri da Miceli. il susseguente piazzato è affidato al destro di Comi, respinge la barriera. Poco dopo Comi ci prova con un destro dal limite dell'area rimpallato da un difensore con palla che si impenna e si perde oltre la traversa. Break degli ospiti al 14esimo che rubano palla a centrocampo, ci prova dalla lunga distanza Troianiello con palla a lato. Prova ad aggirare la difesa avversaria il Vicenza, ma lo fa con molta lentezza, con una manovra troppo elaborata. Prova il cross Vallocchia con palla controllata comodamente da Valentini. Sull'altra sponda Beruatto ad innescare Comi, il suo destro di prima intenzione, rimpallato da un difensore avversario. Al 25esimo c'è una clamorosa traversa di Vallocchia su cross di Rapisarda, ma il gioco era fermo perchè il traversone del terzino destro della Sambenedettese è avvenuto oltre la linea di fondo. Ripartenza ospite. Di Massimo lanciato in profondità da Vallocchia, anticipato da De Giorgio, poi il cross di Troianiello viene controllato in uscita dal portiere Valentini. Al 33esimo reclama timidamente un calcio di rigore la squadra di casa: sponda di Lanini per Romizi, il quale cade all'altezza del vertice sinistro dell'area piccola, l'arbitro lascia proseguire. Al 37esimo la sblocca Esposito. L'azione della rete nasce da una ripartenza veloce della Sambenedettese, Vallocchia pesca tutto solo sul fronte opposto Esposito, il quale ha tutto il tempo di entrare in area, presentarsi davanti a Valentini e batterlo con un preciso piatto destro.

SINTESI SECONDO TEMPO

Nessun cambio effettuato dai due allenatori durante l'intervallo. Tornano in campo gli stessi ventidue del primo tempo. Non cambia neppure il canovaccio della gara: lungo possesso palla del Vicenza lento e avvolgente che si arresta al limite dell'area avversaria, Sambenedettese a coprire la propria zona. Al 50esimo la Samb sfiora il raddoppio. Retropassaggio passaggio errato di Valentini, palla recuperata da Vallocchia che la mette in mezzo per Di Massimo, il quale al momento di concludere viene francobollato dallo stesso portiere. Doppio cambio per il Vicenza: esce l'infortunato De Giorgio sostituito da Bangu mentre Ferrari entra al posto di Comi. Nella Sambenedettese invece, Vallocchia cede il posto a Di Cecco. Il Vicenza c'è: conclusione immediata di Comi che scheggia la traversa e si perde alta. Secondo cambio per la Sambenedettese, esce Troianiello al suo posto Valente. Scontro a metà campo fra Comi e Tomi, il terzino sinistro della Sambenedettese accenna una reazione, arriva per lui il cartellino giallo. Chance per il Vicenza: Bangu entra in area, si porta il pallone sul destro con palla che si perde alta. Arriva il terzo cambio per il Vicenza, esce Di Molfetta al suo posto Giacomelli. I veneti insistono. Cross di Giacomelli da destra, deviazione aerea di Comi con palla a lato. Poco dopo Giacomelli se ne va sulla destra, al limite dell'area si libera di due avversari, allarga a sinistra per Alimi, il suo tiro è debole e Aridità blocca senza problemi. Triplice cambio per la Sambenedettese: escono Gelonese, Bove ed Esposito, entrano Bacinovic, Sorrentino e Damonte. Al 79esimo il Vicenza guadagna un penalty per fallo di Tomi su Comi. Lo stesso attaccante ex Como dal dischetto non sbaglia firmando il pari. Ancora i biancorossi. Giacomelli la mette in mezzo, sull'altra sponda Bangu prova il tiro rimpallato, poi il centrocampista biancorosso obbligato al fallo trova un cartellino giallo per un intervento su Valente. Ultima i cambi il Vicenza, esce Romizi al suo posto Salifu. Nel finale una ripartenza pericolosa della Sambenedettese mette in difficoltà la retroguardia di casa. Vallocchia mette in mezzo per Valente anticipato da Valentini, poi il portiere biancorosso subisce fallo. Arriva al 93esimo il gol che decide il match. Ennesimo cross di Giacomelli da destra, anticipato Crescenzi da Miceli ma la palla passa e trova il colpo di testa in tuffo di Comi a centro area con palla alle spalle di Aridità. Vince il Vicenza.

