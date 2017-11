Akragas-Cosenza/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Akragas-Cosenza: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 13^ giornata di Serie C

07 novembre 2017 Stefano Belli

Diretta Akragas-Cosenza, LaPresse

Akragas-Cosenza, diretta dal signor Marcenaro di Genova, martedì 7 novembre 2017 alle ore 14.30, sarà una delle sfide che apriranno il programma della tredicesima giornata d'andata nel girone C del campionato di Serie C. Partita tra due squadre che dovranno per forza di cose cercare un riscatto dopo gli ultimi deludenti risultati. Pur combattendo fino alla fine su un campo difficile, con la sconfitta zero a uno in casa del Trapani, l'Akragas ha subito la terza sconfitta consecutiva in campionato, la quinta nelle ultime sette partite in cui la formazione di Agrigento è riuscita a raccogliere solo due punti. Un momento molto difficile che ha portato la compagine siciliana al penultimo posto in classifica, con un solo punto di vantaggio sull'Andria fanalino di coda.

Il Cosenza con il pari interno dell'ultima giornata ottenuto contro il Fondi ha agganciato a quota nove punti in classifica proprio l'Akragas, ma i silani non possono certo essere soddisfatti. In vantaggio di un gol e un uomo fino agli ultimissimi minuti del match, contro i pontini i calabresi hanno perso una grande occasione per fare bottino pieno, facendosi raggiungere in extremis dalla rete messa a segno da Nolé a ridosso del novantesimo. Akragas-Cosenza ha dunque tutti i crismi di una sfida salvezza anticipata, anche perché le distanze in classifica nel girone C di Serie C stanno iniziando ad aumentare e sarà sempre più difficile uscire dalle sabbie mobili della bassa classifica.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE AKRAGAS-COSENZA

Il match Akragas Cosenza non sarà trasmesso in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito elevensports.it, con un abbonamento per il campionato delle due squadre oppure con l'acquisto del singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI

Si giocherà a Siracusa, casa degli incontri interni degli agrigentini vista l'indisponibilità dello stadio Esseneto di Agrigento. Akragas in campo con Vono tra i pali e Danese, Mileto e Pisani titolari nella linea difensiva a tre. A centrocampo giocheranno Navas, Longo e Bramati nella zona centrali, Scrugli avrà il compito di presidiare la fascia destra e Genny Russo sarà schierato sulla corsia laterale di sinistra, in attacco spazio a Parigi e Moreo. La risposta del Cosenza sarà affidata a Saracco tra i pali, Corsi in posizione di terzino destro e D'Orazio in posizione di terzino sinistro, mentre Idda e Dermaku saranno i centrali di difesa. A centrocampo spazio al trio composto da Loviso, Statella e Calamai, mentre Mungo agirà da trequartista alle spalle di Mendicino e del francese Baclet.

LA CHIAVE TATTICA

Per quanto riguarda la scelta dei moduli con cui schierare le due squadre, i due allenatori insisteranno con quanto visto finora, 3-5-2 per l'Akragas di Di Napoli e 4-3-1-2 per il Cosenza di Braglia. Nello scorso campionato i calabresi hanno vinto in casa dell'Akragas, nel precedente del 6 dicembre 2016, con un rotondo tre a uno firmato dalle reti di Statella (doppietta) e Caccetta, con i siciliani che accorciarono le distanze con Zanini. L'Akragas ha invece vinto il precedente interno del campionato precedente, il 31 gennaio 2016, uno a zero con rete decisiva di Zibert.

QUOTE E PRONOSTICO

Per i bookmaker lieve favore del pronostico per l'Akragas, la vittoria interna dei siciliani viene quotato 2.50 da William Hill, mentre Bet365 offre a una quota di 2.89 il successo dei silani in trasferta e Betclic moltiplica invece per 3.00 quanto scommesso sull'eventuale pareggio. Per i gol segnati, l'over 2.5 viene quotato 2.35 da Bet365, che offre a 1.57 la quota dell'under 2.5.

© Riproduzione Riservata.