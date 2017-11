Atp Next Gen 2017/ Diretta Quinzi Rublev: streaming video SuperTennis, orario delle partite (oggi 7 novembre)

Diretta Atp Next Gen 2017: streaming video SuperTennis, orario delle partite che martedì 7 novembre aprono il Master Under 21 di Milano, la grande novità nel calendario stagionale

07 novembre 2017 Claudio Franceschini

Le Atp Next Gen 2017 partono martedì 7 novembre (Foto LaPresse)

Finalmente prende il via il torneo Atp Next Gen 2017: per la prima volta questo appuntamento è presente nel circuito del tennis professionistico maschile, si gioca alla Fiera di Rho (provincia di Milano) da oggi a sabato 11 novembre e vedrà al via 8 giocatori Under 21. Sulla carta i migliori dell’anno solare o comunque del ranking Atp, nella realtà dei fatti le cose non stanno esattamente così. Andiamo a vedere dunque il programma di martedì 7 novembre: si parte alle ore 14 con Khachanov-Medvedev e Shapovalov-Chung, alle ore 19:30 via alla sessione serale con Coric-Donaldson e Rublev-Quinzi.

ATP NEXT GEN 2017, DIRETTA STREAMING SU SUPERTENNIS

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO DI TENNIS

Il torneo Atp NextGen 2017 è trasmesso in diretta tv su SuperTennis, web-tv federale che trovate al numero 64 del telecomando oppure al numero 224 del bouquet Sky (ovviamente possibilità riservata agli abbonati); inoltre sarà disponibile anche la diretta streaming video, visitando il sito www.supertennis.tv. Il portale ufficiale della competizione con tutte le informazioni utili è invece www.nextgenatpfinals.com.

I PARTECIPANTI

La testa di serie numero 1 del torneo di Milano sarebbe dovuta essere Alexander Zverev: tuttavia il tedesco ha dato forfait, essendo impegnato nelle Atp Finals di Londra e, giustamente, considerando ben più importante l’appuntamento della O2 Arena. In più gli organizzatori hanno riservato un posto di diritto a un italiano, con il chiaro intento di attirare più pubblico totale: al termine di un torneo di qualificazione lo spot se lo è preso Gianluigi Quinzi, che quattro anni fa aveva vinto Wimbledon juniores prima di scegliere la via dei tornei Challenger e Futures, cambiare tanti allenatori e non riuscendo a esplodere come certi suoi coetanei. I nomi di spicco sono allora quelli di Denis Shapovalov, il canadese del 1999 già capace di battere Rafa Nadal; di Andrej Rublev, che forse per talento è il migliore ma ha un carattere non semplice; di Hyeon Chung, avversario di Quinzi in quella finale londinese; e di Borna Coric, campione juniores agli Us Open (nel 2013) e già protagonista Atp dai primissimi anni. Poi, ovviamente, tutti gli altri.

LA FORMULA DEL TORNEO

La formula che accompagna le Atp Next Gen 2017 è semplice, e ricalca quella del Master: in ogni girone sono compresi quattro giocatori che si affrontano in un round robin, al termine del quale i primi due si qualificano per la semifinale incrociata (A1-B2 e B1-A2). La vera novità è rappresentata dal Fast4 Tennis: vale a dire, il nuovo sistema di regole e punteggi che da qualche anno è al vaglio e in uso nei tornei minori, e che si sta pensando di introdurre in pianta stabile (almeno alcuni punti). Nel dettaglio: per vincere un set serviranno appena quattro giochi - sul 3-3 si giocherà un tie break - viene abolito il let (come nel volley, un servizio che tocchi la rete e finisca nella porzione di campo giusta si considera valido) e in caso di 40-40 non si andrà più ai vantaggi ma si giocherà un punto decisivo. In più, un orologio in bella vista segnalerà gli eventuali ritardi tra un punto e l’altro. Chiaro l’intento: velocizzare i match e provare a renderli più divertenti e con meno “pause” nel gioco. Anche per questo motivo, ogni incontro si giocherà al meglio dei cinque set.

