Bisceglie-Matera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

07 novembre 2017 Stefano Belli

Diretta Bisceglie-Matera, LaPresse

Bisceglie-Matera, diretta dal signor Volpi di Arezzo, martedì 7 novembre 2017 alle ore 16.30, sarà una delle sfide del ricco programma del turno infrasettimanale del girone C del campionato di Serie C, giunto alla sua tredicesima giornata. Tre sconfitte consecutive per il Bisceglie, un ko ed un pareggio per il Matera. Per le due squadre il momento non è esattamente dei migliori, ma per entrambe c'è il margine per continuare a credere negli obiettivi stagionali. A quota dodici punti il Bisceglie ha ancora margine per sperare in una salvezza tranquilla, anche se dopo un'ottima partenza dopo l'agognato ritorno tra i professionisti, i nerazzurri hanno perso un po' il passo nell'ultimo mese, con la vittoria in campionato che manca da cinque giornate ed esattamente dal 3 ottobre scorso, dall'impegno casalingo contro la Juve Stabia.

Proprio quella Juve Stabia che sabato scorso ha imposto il pareggio al Matera, che interrotta con la sconfitta interna contro la capolista Lecce una striscia di quattro vittorie consecutive, non è più riuscito a trovare la vittoria, rallentando nella rincorsa verso le posizioni nobili della classifica del girone C di Serie C. Curiosamente, in tutte le ultime tre partite del Bisceglie ci sono stati almeno tre gol, ce ne sono stati invece meno di tre nelle ultime quattro sfide disputate in campionato dal Matera. Il pesante ko di Catania ha dimostrato come i pugliesi siano comunque sempre duri a morire, fallire un altro esame sarebbe ridimensionante per i lucani.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE BISCEGLIE-MATERA

La partita Bisceglie Matera non sarà trasmessa in diretta tv in chiaro o sui canali a pagamento, collegandosi al portale elevensports.it con un abbonamento o l'acquisto del match singolo, si potrà assistere alla diretta streaming video via internet della partita.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della sfida. Il Bisceglie affronterà il match interno con una difesa a tre composta dal croato Jurkic, da Delvino e da Petta davanti all'estremo difensore Crispino. Risolo giocherà sulla corsia laterale di destra e Raucci sulla corsia laterale di sinistra, mentre il paraguaiano Lugo Martinez e l'altro croato Boljat saranno i centrali di centrocampo. In attacco, partiranno dal primo minuto nel tridente offensivo il brasiliano Dentello Azzi, Montinaro ed il centravanti croato Jovanovic. Risponderà il Matera con il portiere sloveno Golubovic titolare alle spalle di De Franco, l'uruguaiano Fabrizio Buschiazzo Morel e Scognamillo, autore del gol nel pareggio interno contro la Juve Stabia dei lucani. I centrali di centrocampo saranno Urso e De Falco, il brasiliano Angelo coprirà la fascia destra e Sernicola sarà l'esterno mancino. In attacco, Giuseppe Giovinco guiderà il tridente offensivo affiancato da Casoli e Strambelli.

LA CHIAVE TATTICA

Le scelte tattiche saranno quelle consuete delle ultime partite per i due allenatori, 4-3-3 per il Bisceglie del tecnico Nunzio Zavettieri, 3-4-3 per il Matera allenato da Auteri. Le due squadre non si affrontano in campionato dalla stagione 2013/14, quando erano state inserite nello stesso girone del campionato di Serie D. L'8 settembre del 2013 l'ultimo precedente in casa del Bisceglie è terminato in parità, zero a zero, mentre il 12 gennaio del 2014 il Matera si è imposto sui pugliesi con il punteggio di uno a zero in casa.

QUOTE E PRONOSTICO

Le agenzie di scommesse quotano 2.50 con Betclic la vittoria dei pugliesi in casa, leggermente favoriti rispetto ai lucani, il cui successo esterno viene quotato 2.87 da Bet365, mentre William Hill moltiplica per 3.00 quanto investito sull'eventuale pareggio. Sempre Bet365 quota 2.29 l'over 2.5, mentre l'under 2.5 viene quotato 1.60 dalla stessa agenzia.

