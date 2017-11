Catanzaro-Monopoli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Catanzaro-Monopoli: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 13^ giornata di Serie C

07 novembre 2017 Stefano Belli

Diretta Catanzaro-Monopoli, LaPresse

Catanzaro-Monopoli, diretta dal signor Zingarelli di Siena, martedì 7 novembre 2017 alle ore 16.30, sarà una sfida particolarmente importante nel programma del turno infrasettimanale del girone C del campionato di Serie C, arrivato alla tredicesima giornata d'andata. Il Monopoli secondo in classifica tornerà in campo a Catanzaro dopo il turno di riposo della scorsa settimana. Una sosta forzata che ha visto i Gabbiani raggiunti al secondo posto dal Catania, che ora ha però un numero di partite disputate pari rispetto a quelli dei pugliesi. Il Lecce capolista, lontano cinque punti, ne ha invece giocata una in più, e dunque il Monopoli si trova potenzialmente a meno due dalla vetta.

Assoluta rivelazione di questo avvio di stagione, nell'ultimo impegno disputato in campionato la squadra di Tangorra ha espugnato il campo della Paganese, ottenendo la seconda vittoria di fila in trasferta. Fare il tris a Catanzaro significherebbe davvero proporsi una volta per tutte nella lotta per la promozione in B: non sarà però facile ottenerla contro una squadra scottata dall'utima sconfitta esterna sul campo della Virtus Francavilla. Una partita combattuta in cui i calabresi hanno sfiorato il pareggio a più riprese, ma va sottolineato come i giallorossi non vincano ormai in campionato dal 3 ottobre scorso, dal match interno contro l'Akragas. A quota dodici punti la zona calda della classifica si sta avvicinando pericolosamente per la squadra allenata da Erra.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE CATANZARO-MONOPOLI

La partita non si potrà seguire in diretta tv sui canali free o pay, ma collegandosi al portale elevensports.it da abbonati o acquistando la singola partita, si potrà assistere alla diretta streaming video via internet del match.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni che si affronteranno allo stadio Ceravolo di Catanzaro: padroni di casa schierati con Nordi in porta, mentre Riggio, Sirri e Gambaretti saranno i titolari nella linea difensiva a tre. La corsia laterale di destra sarà affidata a Nicoletti e la corsia laterale di sinistra a Zanini, mentre Benedetti e il romeno Onescu saranno i due centrali di centrocampo. In attacco, spazio al tridente formato da Kanis, Letizia ed Infantino. Risponderà il Monopoli con Bardini in porta, Bei, Ricci e Mercadante titolari nella difesa a tre, mentre Zibert si muoverà nella zona centrale di centrocampo al fianco dell'argentino Scoppa e del greco Sounas. L'esterno laterale di destra sarà Longo e l'esterno laterale di sinistra sarà Donnarumma, mentre in attacco faranno coppia Genchi e Saraò.

LA CHIAVE TATTICA

I moduli prescelti dai due allenatori, Erra per il Catanzaro e Tangorra per il Monopoli, saranno rispettivamente il 3-4-3 ed il 3-5-2. L'ultimo precedente di campionato tra le due formazioni in terra calabrese risale al 19 marzo scorso, uno a uno allo stagio Ceravolo con vantaggio per i padroni di casa firmato da Giuseppe Giovinco su rigore e pareggio di Nadarevic per i Gabbiani nella ripresa, sempre dagli undici metri. Il 24 aprile del 2016 il Monopoli ha espugnato per l'ultima volta il campo dei giallorossi, due a uno con le reti di Croce e Ferrara che ribaltarono l'iniziale vantaggio siglato da Agodirin.

QUOTE E PRONOSTICO

Le agenzie di scommesse ritengono il Catanzaro lievemente favorito in virtù del fattore campo, con successo interno dei giallorossi quotato 2.45 da William Hill, mentre Betclic moltiplica per 3.00 quanto scommesso sull'eventuale pareggio, stessa quota proposta da William Hill per la vittoria esterna dei pugliesi. Bet365 offre a una quota di 2.35 l'over 2.5 e a una quota di 1.57 l'under 2.5.

