Infortunio Icardi/ Nessuna lesione al ginocchio: ecco il comunicato ufficiale dell’Inter

Infortunio Icardi, nessuna lesione al ginocchio: ecco il comunicato ufficiale dell’Inter. Tira un sospiro di sollievo la compagine nerazzurra dopo gli esami strumentali di stamane

07 novembre 2017 Davide Giancristofaro

Mauro Icardi, Inter - LaPresse

E’ arrivato poco fa l’esito ufficiale dopo gli esami effettuati su Mauro Icardi, attaccante dell’Inter infortunatosi al ginocchio nella partita col Torino. Gli accertamenti hanno escluso qualsiasi lesione, come da comunicato diffuso dalla stessa società di corso Vittorio Emanuele: «Mauro Icardi si è sottoposto questa mattina a esami clinico-strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano – si legge su Inter.it - per l’attaccante nerazzurro nessuna lesione, si evidenziano i postumi di una forte contusione con infiammazione alla regione anteriore del ginocchio destro riportata durante la gara di domenica contro il Torino. Fisioterapia e lavoro differenziato per 4-5 giorni in attesa di tornare a disposizione di Luciano Spalletti». Tira un sospiro di sollievo quindi l’Inter, che dovrebbe poter disporre del giocatore, a meno di clamorosi colpi di scena, già per la gara domenica 19 novembre, il posticipo di San Siro contro l’Atalanta.

NIENTE NAZIONALE PER ICARDI

In caso contrario sarebbe stato un bel guaio visto che l’Inter non ha in rosa un vero e proprio sostituto del proprio capitano, tenendo conto che Eder è più una seconda punta che un vero centravanti. Spalletti avrebbe dovuto quindi inventarsi qualche disposizione tattica inedita o eventualmente gettare nella mischia il giovane Pinamonti, che tanto sta facendo bene con la maglia della Primavera. La cosa certa è che Maurito non potrà prendere parte alle due partite della nazionale argentina, le gare amichevoli in programma contro Russia e Nigeria i prossimi 11 e 14 novembre. Quello di Icardi è il primo infortunio stagionale in assoluto per lo stesso giocatore, mentre al ginocchio il numero 9 nerazzurro si era già infortunato, precisamente durante il campionato 2015-2016, il 12 marzo, dopo la sfida contro il Bologna.

