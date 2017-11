Juve Stabia-Francavilla/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Juve Stabia-Virtus Francavilla: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 13^ giornata di Serie C

07 novembre 2017 Stefano Belli

Diretta Juve Stabia-Virtus Francavilla, LaPresse

Juve Stabia-Virtus Francavilla, diretta dal signor Capone di Palermo, martedì 7 novembre 2017 alle ore 18.30, sarà una sfida valida per la tredicesima giornata d'andata, che si disputerà in turno infrasettimanale, nel girone C del campionato di Serie C. Rivelazione lo scorso anno, rivelazione anche in questo campionato: la Virtus Francavilla sembra non avere timori reverenziali e con l'ultimo, importantissimo successo interno contro il Catanzaro ha mantenuto in solitudine il sesto posto in classifica. I pugliesi, che sono solo al loro secondo campionato in assoluto tra i professionisti, sembrano in grado di poter di nuovo inserirsi per un piazzamento nei play off per la Serie B.

Servirà continuità, e in questo senso il match di Castellammare potrebbe essere fondamentale per la squadra allenata dall'ex fantasioso regista di Udinese e Fiorentina, Gaetano D'Agostino. La Juve Stabia non riesce ancora a decollare, anche se dopo le due vittorie consecutive contro Akragas e Rende, le Vespe si sono confermate dure a morire andando a pareggiare sul difficile campo del Matera, un punto prezioso soprattutto per il morale e per aver dimostrato di saper ricavare il meglio anche da giornate potenzialmente difficile. Chi riuscisse ad uscire vincitore da questo confronto, potrebbe sicuramente trovarsi lanciato nella lotta nelle zone nobili della classifica.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE IN DIRETTA JUVE STABIA-VIRTUS FRANCAVILLA

La partita Juve Stabia Virtus Francavilla non sarà visibile in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma la diretta streaming video via internet dell'incontro sarà disponibile per tutti gli abbonati al portale sportube.tv e anche per coloro che sul sito acquisteranno la visione del match come evento singolo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni che si confronteranno presso lo stadio Menti di Castellammare di Stabia. La Juve Stabia affronterà il match con Branduani in porta, l'argentino Morero sull'out difensivo di destra e Allievi sull'out difensivo di sinistra, vista la squalifica di Crialese espulso per doppia ammonizione nel match esterno di Matera. I due centrali di difesa saranno Nava e Bachini, i due centrali di centrocampo saranno invece il camerunese Matute e Viola. Canotto giocherà sulla corsia laterale di destra sulla linea mediana, l'esterno mancino di centrocampo sarà invece Lisi, con Paponi e Simeri a formare il tandem offensivo delle Vespe. Risponderà la Virtus Francavilla con Albertazzi a difesa della porta e una linea a tre di difesa formata da Agostinone, Maccarone e Prestia. Tre anche i centrali di centrocampo, con Sicurella, Biason e Mastropietro titolari dal primo minuto, mentre la fascia destra sarà presidiata da Albertini e l'esterno laterale mancino sarà invece Di Nicola. In attacco, confermato il francese Ayina al fianco di Saraniti.

LA CHIAVE TATTICA

Il duo Caserta-Ferrara nella Juve Stabia si orienterà tatticamente sul 4-4-2, mentre la Virtus Francavilla allenata da Gaetano D'Agostino giocherà col 3-5-2. Lo scorso campionato, il 3 dicembre 2016, il precedente a Castellammare di Stabia è terminato uno a zero in favore dei padroni di casa, con rete di Mastalli, mentre il ritorno in Puglia è terminato uno a uno con vantaggio del Francavilla siglato dal francese Nzola e pari delle Vespe realizzato da Ripa.

QUOTE E PRONOSTICO

Fattore campo decisivo nelle valutazioni dei bookmaker che quotano 2.05 con William Hill l'affermazione interna dei campani, mentre Bwin propone a 3.10 l'eventuale pareggio e Bet365 offre a 3.75 la quota relativa al successo esterno della formazione pugliese. Under 2.5 quotato 1.60, over 2.5 proposto ad una quota di 2.29 dalla stessa agenzia di scommesse, ovvero Bet365.

