Lecce-Casertana/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Lecce-Casertana: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 13^ giornata di Serie C

07 novembre 2017 Stefano Belli

Lecce-Casertana, diretta dal signor Viotti di Tivoli, martedì 7 novembre 2017 alle ore 18.30, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata d'andata, turno infrasettimanale, nel girone C del campionato di Serie C. Il pareggio in casa dell'Andria ha rappresentato probabilmente l'ennesimo salto di qualità mancato per un Lecce che al momento guida saldamente la classifica del girone C del campionato di Serie C, con cinque punti di vantaggio sulle seconde classificate Monopoli e Catania. I salentini hanno disputato però finora una partita in più rispetto alle inseguitrici, e non sono riusciti a piazzare un tentativo di fuga efficace nemmeno in casa del fanalino di coda della classifica, che ha opposto tutto il suo orgoglio in un sempre sentito derby pugliese, portandosi addirittura in vantaggio con Lattanzio e vedendo sfumare quella che sarebbe stata la prima vittoria in campionato a causa del gol dell'uno a uno siglato al novantatreesimo minuto da Riccardi.

Il Lecce dovrà dunque dimostrare di nuovo la sua forza contro una Casertana che in campionato non vince dalla trasferta di Cosenza del 6 ottobre scorso, e che è reduce da due pareggi senza reti consecutvi contro il Fondi in trasferta e sabato scorso contro la Reggina in casa. I campani a nove punti hanno un solo punto di vantaggio sull'Andria ultima in classifica, ma recuperata la solidità difensiva dovranno migliorare un attacco che al momento, con sette reti realizzate, è il peggiore del girone C.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE LECCE-CASERTANA

La partita Lecce Casertana non si potrà seguire in diretta tv sui canali free o pay, ma la diretta streaming video via internet del match sarà visibile per tutti gli abbonati al sito sportube.tv e anche per chi acquisterà la visione del match come evento singolo sul portale.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Allo stadio Via del Mare di Lecce scenderanno in campo queste probabili formazioni: padroni di casa schierati con Perucchini a difesa della porta, Ciancio schierato in posizione di terzino destro e Di Matteo impiegato in posizione di terzino sinistro, mentre Riccardi e Cosenza formeranno la coppia di centrali della retroguardia. A centrocampo spazio ad Armellino, Arrigoni e Mancosu, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Lepore, Di Piazza e Caturano. La risposta della Casertana sarà affidata a Cardelli in porta, D'Anna sull'out difensivo di destra e Galli sull'out difensivo di sinistra, mentre la linea a quattro difensiva sarà completata dai centrali Rainone e Polak. Il croato Rajcic sarà affiancato nel terzetto di centrocampo da Carriero e De Rose, mentre De Marco giocherà come trequartista di supporto ai due attaccanti Turchetta e Tripicchio, considerando l'assenza per squalifica dell'argentino Alfageme, espulso nella sfida interna contro la Reggina.

LA CHIAVE TATTICA

4-3-3 per il Lecce di Liverani, 4-3-1-2 per la Casertana di D'Angelo, che tatticamente sarà prevedibilmente più coperta nell'impegno esterno in casa della capolista. Nell'ultimo precedente di campionato tra le due squadre in casa del Lecce, il 18 settembre 2016, il match è terminato sullo zero a zero, così come in parità, uno a uno, è finito il match del 20 settembre 2015. Il Lecce ha battuto per l'ultima volta in casa la Casertana l'11 ottobre 2014, due a zero con le reti messe a segno da Moscardelli e Doumbia.

QUOTE E PRONOSTICO

Capolista prevedibilmente favorita dalle agenzie di scommesse, con la vittoria interna dei salentini quotata 1.45 da Betclic, mentre Bwin propone a 3.90 la quota relativa all'eventuale pareggio e William Hill moltiplica per 7.00 quanto investito sul successo esterno dei campani allo stadio Via del Mare. Bet365 offre le quote per l'over 2.5 e l'under 2.5 rispettivamente a 2.10 e a 1.70.

