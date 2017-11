Paganese-Catania/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

07 novembre 2017 Stefano Belli

Diretta Paganese-Catania, LaPresse

Paganese-Catania, diretta dal signor Sozza di Seregno, martedì 7 novembre 2017 alle ore 14.30, sarà una delle sfide del programma della tredicesima giornata d'andata nel girone C del campionato di Serie C. Dopo un weekend di rivincita, Paganese e Catania saranno chiamate a confermarsi nella rincorsa ai rispettivi obiettivi. Dopo due sconfitte consecutive e molte difficoltà in zona d'attacco, i campani sono riusciti a rialzare la testa, anche un po' a sorpresa, nella difficile trasferta di Siracusa, vinta con uno spettacolare tre a due firmato dalla doppietta di Scarpa e dal gol di Cesaretti, arrivati prima che gli aretusei tentassero la rimonta con i gol di Scardina e Magnani, ma senza riuscire a trovare il pareggio.

Ossigeno puro per la Paganese una vittoria che porta la squadra a quota dieci punti in classifica: con un altro ko la squadra sarebbe rimasta sola in coda alla classifica, così seppur con un solo punto di vantaggio si trova fuori dalla zona play out. Molto importante anche il successo interno del Catania contro il Bisceglie, un quattro a uno maturato con qualche apprensione nella ripresa dopo un primo tempo letteralmente stradominato. Successo che ha permesso comunque agli etnei di scacciare i fantasmi delle due sconfitte subite contro Sicula Leonzio e Reggina, e soprattutto di riportarsi al secondo posto in classifica, a cinque lunghezze dalla capolista Lecce che ha però finora disputato una partita in più.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE IN DIRETTA PAGANESE-CATANIA

Il match Paganese Catania non sarà trasmesso in diretta tv sui canali free o pay, ma solo in diretta streaming video via internet sul sito elevensports.it, per gli abbonati ai pacchetti delle due squadre o per chi acquisterà la singola partita.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni che si affronteranno allo stadio Torre di Pagani: i padroni di casa scenderanno in campo con il senegalese Gomis tra i pali, Picone sulla corsia laterale di destra e Pavan sulla corsia laterale di sinistra in difesa, mentre Meroni e Piana saranno i due centrali nella linea a quattro. Nel terzetto di centrocampo partiranno dal primo minuto Tascone, Scarpa (autore della doppietta decisiva per il blitz a Siracusa) e Carcione, mentre in attacco ci sarà spazio per Talamo, Cesaretti e Regolanti. Risponderà il Catania con Pisseri in porta e una difesa a tre composta da Tedeschi, il croato Bogdan e Di Grazia. A centrocampo i centrali saranno Mazzarani, Caccetta e Biagianti, mentre Semenzato sull'out laterale di destra e Marchese sull'out laterale di sinistra saranno i due esterni. In attacco, spazio a Curiale e Russotto nel tandem offensivo.

LA CHIAVE TATTICA

Il sistema di gioco di Favo, tecnico della Paganese, prevede solitamente un 4-3-3 con un robusto reparto offensivo, talvolta viene adottato alternativamente un 4-2-3-1 con i trequartisti dietro all'unica punta in modo da non dare riferimenti alla squadra avversaria di turno. Il 3-5-2 è invece diventato un autentico marchio di fabbrica per Cristiano Lucarelli da quando ha iniziato la sua carriera di allenatore.

QUOTE E PRONOSTICO

Per i bookmaker il Catania, pur giocando in trasferta, è favorito con una quota di 2,10 (proposta da Bet365) per la vittoria esterna degli etnei; a 3,10 viene invece valutato (da WilliamHill) il risultato di parità tra le due compagini con Bwin che moltiplica a 3,20 la vincita in caso di successo interno della Paganese.

