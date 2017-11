Reggina-Siracusa/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Reggina-Siracusa: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 13^ giornata di Serie C

07 novembre 2017 Stefano Belli

Diretta Reggina-Siracusa, LaPresse

Reggina-Siracusa, diretta dal signor Garofalo di Torre del Greco, martedì 7 novembre 2017 alle ore 18.30, sarà una delle sfide che completeranno il programma della tredicesima giornata d'andata nel girone C del campionato di Serie C. Faccia a faccia tra due squadre solide e ambiziose, che non sono però riuscite a trovare la giusta continuità in questo avvio di campionato per puntare in alto. Il quinto posto attualmente occupato dal Siracusa in classifica è senz'altro lusinghiero, ma gli aretusei nell'ultimo impegno interno contro la Paganese si sono fatti sorprendere, sconfitti con un rocambolesco due a tre in una partita che se vinta avrebbe proiettato i siciliani al secondo posto solitario.

Dopo l'importantissima vittoria interna contro il Catania, la Reggina non è andata invece oltre lo zero a zero in casa della Casertana. Risultato comunque importante contro una squadra affamata di punti-salvezza come quella campana, dall'alto dei suoi diciassette punti la compagine calabrese avrebbe però potuto puntare a qualcosa di più, per una vittoria che se ottenuta avrebbe garantito il sesto posto solitario nella classifica del girone C del campionato di Serie C.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE IN DIRETTA REGGINA-SIRACUSA

Match importante Reggina Siracusa, che non sarà trasmesso però in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento del digitale o del satellite. Ci sarà però la possibilità di seguire la diretta streaming video via internet per tutti coloro che si collegheranno sul sito elevensports.it, con un abbonamento ai pacchetti di una delle due formazioni o acquistando la partita come evento singolo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Allo stadio Granillo di Reggio Calabria si troveranno di fronte le seguenti probabili formazioni. La Reggina padrona di casa giocherà con Cucchietti in porta, Pasqualoni in posizione di terzino destro e Porcino in posizione di terzino sinistro, mentre i centrali di difesa saranno Di Filippo e Solerio (mancherà Laezza, squalificato dopo l'espulsione subita nella trasferta di Caserta). A centrocampo, il brasiliano Mezavilla sarà il perno del terzetto composto assieme a Marino e De Francesco, mentre Fortunato sarà impiegato come trequartista alle spalle del duo offensivo composto da Tulissi e Bianchimano, Risponderà il Siracusa con Tomei in porta e una linea difensiva a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con De Vito, Giordano, Magnani e Liotti. Mancherà sulla destra Daffara, espulso per doppia ammonizione nel match interno contro la Paganese e dunque squalificato. A cinque la linea di centrocampo con Grillo esterno laterale di destra e Catania esterno laterale di sinistra, mentre i tre centrali saranno Toscano, l'argentino Spinelli e Mazzocchi. Scardina sarà confermato in attacco nel ruolo di unica punta.

LA CHIAVE TATTICA

Al 4-3-1-2 del tecnico della Reggina, Maurizi, risponderà il 4-5-1 del mister del Siracusa, Bianco. Il 6 novembre del 2016 le due squadre si sono affrontate per l'ultima volta in campionato a Reggio Calabria, ha vinto il Siracusa con un netto due a zero firmato dalle reti di Longoni e Valente. Il 21 febbraio del 2016 allo stadio Granillo le due squadre hanno invece pareggiato due a due nel campionato di Serie D, torneo vinto dal Siracusa e in cui la Reggina riuscì poi ad usufruire del ripescaggio tra i professionisti.

QUOTE E PRONOSTICO

Bookmaker favorevoli alla Reggina, con vittoria interna calabrese quotata 2.10 da Betclic, mentre Bet365 moltiplica per 3.00 quanto investito sull'eventuale pareggio e Bwin fissa a 3.60 la quota per l'eventuale successo esterno siciliano. Bet365 fissa le quote dell'over 2.5 e dell'under 2.5 rispettivamente a 2.35 e a 1.57.

